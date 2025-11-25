ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Осторожнее с советами друзей — любовный гороскоп на 26 ноября

25 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит слушать только собственное сердце.

Осторожнее с советами друзей — любовный гороскоп на 26 ноября
Фото: freepik

Наш гороскоп поможет понять, какие энергии будут преобладать, на что стоит обратить внимание и как лучше настроиться на предстоящие события.

Овен

Ситуации этого дня подскажут влюбленным Овнам подходящий момент для действий, но затруднят им выбор тона в разговоре. Личные беседы сегодня имеют непростой психологический подтекст. Побочные эффекты особенно вероятны, если неловко затронуты интимные темы или стерта грань между любовью и дружбой.

Телец

Сегодня звезды не намерены упрощать Тельцам задачу договориться с близким человеком. Многим Тельцам будет нелегко закрыть «больную» тему и добиться в общении полной гармонии. Выход - не зацикливаться по инерции на болезненных диалогах и поискать другие способы поладить, они наверняка найдутся.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам учитывать вероятность вынужденных ограничений в общении с близким человеком, а если они находятся в свободном поиске, то помехи в сфере знакомств, включая зарубежные и иногородние. Не стоит форсировать личную переписку и авантюрные планы романтических путешествий.

Рак

Ситуации этого дня могут подтолкнуть Раков к экзотическим поступкам в личной жизни и заставить их сделать то, чего они прежде не делали (например, затронуть в общении с близким человеком щекотливую тему). Мотивировать на экспромт может тайное подозрение, ревность или необычная обстановка свидания.

Лев

В этот день Львам не стоит надеяться на гармонизацию любовного общения. Для многих Львов оно останется объективно сложным из-за массы внешних факторов, создающих для их личных диалогов неоднозначный коварный фон. Оба партнера рискуют сказать лишнее или обидное, проговориться о чем-то нежелательном.

Дева

Влюбленным Девам придется принять главный закон событий этого дня: правила поведения диктует обстановка, а она не вполне предсказуема и стандартна. Не исключено, что она заставит забыть о составленном плане и привычной манере общения, усложнит исполнение желаний и превратит свидание в приключение.

Весы

Сегодня ситуация в личной жизни может оставить у Весов неоднозначное впечатление. У них будет возможность действовать или им польстит активность партнера, но их также могут терзать навязчивые мысли и преследовать мучительные подозрения. Возможно, им придется сделать некое ретроспективное открытие.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать в личном общении на простоту, гармонию и ясность. Беседы этого дня часто имеют «двойное дно», могут таить в себе неоднозначный психологический подтекст и на что-то провоцировать. Не тот момент, когда можно позволить себе откровенность и непосредственность.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут развивать свои вчерашние вечерние инициативы или проявлять новые, придавая своим личным отношениям желаемую динамику: скорее всего, их усилия не останутся без результата. Но им не стоит недооценивать трудные стороны момента, которые могут усложнить им общение с пассией.

Козерог

Козерогам важно помнить, что этот день способен усложнить им общение с любимым человеком по разным причинам. Лучше не поднимать сегодня сложные темы отношений, повременить с выбором подарка в знак любви, а также не спрашивать совета о личной жизни у друзей (есть риск услышать что-то неприятное).

Водолей

Водолеям важно помнить, что сегодня для них остается трудной задачей поддержка гармоничного любовного диалога. Они могут услышать двойственное послание от любимого человека или узнать не самые приятные подробности о нем, а также рискуют сами допустить в интригующей беседе с ним роковую оплошность.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня сохраняется неблагоприятный эмоциональный фон для личных разговоров и встреч (включая совместные поездки). Не стоит начинать разговор о будущем и ставить точку в сложной беседе о прошлом, обращать внимание на негативные комментарии под видом дружеских советов.

