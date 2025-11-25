ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Гороскоп для Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

25 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Рыбы, для вас 2026-й — не просто год, а длинный вдох после марафона.

Гороскоп для Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Сатурн, который долго испытывал вас на прочность, теперь превращается в вашего тренера — не строгого, а мудрого. Юпитер приносит вдохновение, новые возможности и людей, которые окажутся зеркалами вашего потенциала. Вы взрослеете, не теряя нежности. И это — ваш главный триумф.

Гороскоп для Рыбы на январь – март 2026 года

Начало года — тихое, но сильное. Как подводное течение: снаружи штиль, а под поверхностью — движение. Вы вдруг начинаете понимать, что прошлые ошибки были тренировкой. Приходит спокойствие и ясность. Возможен карьерный поворот — вы или меняете направление, или находите новую роль в старом деле. Деньги приходят, когда вы начинаете доверять своим талантам. Венера вносит тепло: в январе–феврале возможна встреча, которая мягко, но навсегда меняет вашу личную историю.

Гороскоп для Рыбы на апрель – июнь 2026 года

Юпитер заходит в фазу расширения, и это ваш личный рассвет. Всё, что связано с творчеством, общением, образованием, интуитивной работой, — расцветает. Идеи приходят как откровения, а вы — в состоянии потока. Весна даёт шанс показать себя: выступления, новые клиенты, контракты, признание. Финансово — подъём. В любви — чувства становятся глубже, чем слова. Вы вдруг понимаете, что любовь может быть тихой, но при этом грандиозной.

Гороскоп для Рыбы на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн притормаживает сюжет: «проверка на реализм». Возможна усталость, сомнения, желание всё бросить. Не делайте этого. Это не конец — это момент выравнивания. Сосредоточьтесь на теле: больше сна, воды, движения. Не тащите чужие эмоции, даже если вас просят «спасти». Лето — время заботы о себе, даже если мир кричит «работай!». Освободите пространство для вдохновения — и оно вернётся.

Гороскоп для Рыбы на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — чистая магия. Юпитер и Венера объединяются, и вы буквально сияете изнутри. Вас замечают, зовут, любят. В карьере — успех, в творчестве — признание, в душе — покой. Осень принесёт встречу, событие или предложение, от которого веет судьбой. Вы будете знать: вот оно, моё. К декабрю вы будто заново рождены: мудрее, мягче и увереннее, чем когда-либо.

Гороскоп для Рыб на 2026 год говорит, что это время света и глубины. Вы перестаёте спасать всех подряд и начинаете вдохновлять просто тем, что живёте по чувствам. Ваши мечты перестают быть фантазиями — они становятся планом Вселенной.

Мантра года: «Я не бегу от реальности — я превращаю её в чудо».

Лучшее время: март, июнь и ноябрь — периоды ясности, вдохновения и любви.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

