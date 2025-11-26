ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Устраиваем необычное свидание — любовный гороскоп на 27 ноября

26 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит позвать вторую половинку на романтическую встречу.

Устраиваем необычное свидание — любовный гороскоп на 27 ноября
Фото: freepik

В нашем гороскопе рассматриваются основные тенденции, которые могут повлиять на настроение, планы и взаимодействие с второй половинкой.

Овен

Сегодня не тот день, когда влюбленным Овнам легко предвидеть все виражи чужого настроения, а также все новости и повороты событий. Они могут столкнуться с неожиданным заявлением своей пассии, выслушать обидные и пристрастные слова о своем романе от друзей. Их спасением может стать чувство юмора.

Телец

События этого дня могут подтвердить худшие предположения Тельцов насчет судьбы их романа и отношения к ним партнера. Возможно, они услышат от него нечто неприятное или сами неожиданно «выскажут все». С выводом лучше ждать до завтра: чужая позиция не изменится, но собственное настроение может.

Близнецы

Сегодня звезды не могут гарантировать влюбленным Близнецам роста позитивных эмоций, в случае затяжных личных проблем не готовы обещать им резкого поворота в сторону улучшения. Для них сохраняется риск столкнуться с осечкой в новой инициативе и усугубить разлад при изначально плохом положении дел.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им сложно контролировать эмоциональную атмоферу личного общения. Вплоть до ночи не исключены негативные влияния, мешающие доверию и гармонии. Даже в приятных беседах могут проскальзывать ноты упреков и обид. Не стоит слушать чужие комментарии и советы друзей.

Лев

Сегодня Львам не стоит рассчитывать на улучшение эмоциональной атмосферы в личных беседах. Они могут протекать в режиме взаимных или односторонних уколов, эксцентричных комментариев, легкой нервозности, попыток обмана и обольщения. Негативную лепту в создание дискомфорта способны внести друзья.

Дева

Сегодня Девам важно учитывать вероятность отклонений от привычного хода вещей и мыслей. Не исключено, что под влиянием нестандартной обстановки исказится восприятие слов, например, в комплименте почудится насмешка. Это не лучший день для попытки знакомства, для доверительной интимной беседы.

Весы

Сегодня могут достигнуть пика неприятные или нестандартные размышления Весов о своей личной жизни, а также достигнуть определенного рубежа переживаемые ими в последнее время эмоции. Если назрел небольшой кризис чувств и ценностей, звезды советуют взять в активных встречах и общении перерыв.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов остается нелегкой задача описать свои чувства. Звезды не гарантируют, что будут верно поняты их слова, восприняты адекватно комплименты и попытки объясниться. Они могут быть разочарованы или введены в заблуждение, пытаясь получить совет насчет личной жизни у друга или в Сети.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам повременить с активным личным общением, а также избегать делиться своими любовными трудностями с друзьями. Как минимум, беседы такого рода сулят минуту неловкости (особенно, если приходится затрагивать в них деликатные моменты, тайные чувства и сюжеты прошлого).

Козерог

Сегодня звезды не готовы порадовать влюбленных Козерогов самым приятным для них подарком - предсказуемостью и контролем в романтических ситуациях и личном общении. По большей части, в этот день им придется рассчитывать на свое чутье и на голос сердца, а также на опыт в любви, полученный в прошлом.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно адекватно выражать словами свои чувства и верно трактовать речи своей пассии, но им стоит к этому стремиться. Возможен тест на умение улавливать и мягко отклонять нежелательные психологические воздействия. Если его не пройти, сложится почва для проблем в общении на будущее.

Рыбы

Ситуации этого дня остаются не слишком благоприятными для любовных контактов Рыб, мешают их планам и грозят сбить с пути. Необычная обстановка может побудить их к незапланированному разговору, но им лучше воздерживаться в эти сутки от важных высказываний и не торопить с ними любимого человека.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

