Планы будут рушиться — финансовый гороскоп на 27 ноября

Сегодня не стоит рассчитывать на многое.

Наш гороскоп поможет настроиться на день, обратить внимание на важные моменты и использовать благоприятные возможности.

Овен

У Овнов сегодня может усилиться желание добиться большей популярности для себя лично и для своей фирмы. Однако звезды отмечают, что ваша деловая репутация может пострадать. Вы склонны делать масштабные и далеко идущие планы на будущее, однако есть риск оторваться от реальности в этом и стать на ложный путь. Дальние поездки могут быть связаны с осложнениями и привести вас к убыткам.

Телец

Звезды не советуют Тельцам совершать финансовые операции по обмену валют, переводить деньги за границу, а также снимать проценты с депозитных вкладов в банке. Весьма рискованная тема, по которой у вас могут возникнуть проблемы - внешнеторговая деятельность. Грузы, отправленные за границу или из-за границы, могут быть повреждены в дороге либо задержаны на посту таможенного досмотра.

Близнецы

Материальное благополучие Близнецов сегодня может находиться в большой зависимости от состояния дел вашего основного делового партнера. А дела у него пойдут не лучшим образом. Постарайтесь удержать его от капиталовложений в бизнес, иначе вы сами понесете убытки. Сейчас неблагоприятный день для переговоров и подписания договоров о сотрудничестве. Прежние договоренности могут быть нарушены.

Рак

Наибольшую проблему в деловой жизни Раков сегодня могут представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Данные вам обещания могут оказаться не выполненными. Бизнесменам не рекомендуется сегодня принимать на работу новых сотрудников. Немало хлопот будет у работников службы занятости, отделов по работе с персоналом. Текучесть кадров может усилиться.

Лев

Львы, склонные к творческой деятельности, сегодня могут быть недовольны своим графиком работы. Желание добиться для себя более свободного графика работы может приведет к конфликту интересов с коллегами по трудовому коллективу. Ваше опоздание на работу обязательно будет зафиксировано и станет причиной служебного разбирательства. Вы можете столкнуться с препятствиями при реализации замыслов.

Дева

У Дев сегодня может сложиться очень ответственный день. Кое-какие ваши дела и проекты могут подойти к своему завершению. Перед тем как сдавать отчеты проверьте еще раз, нет ли там ошибок. Бизнесменам рекомендуется проанализировать состояние финансового баланса на своей фирме - возможно, вы найдете излишне затратные и неоправданные статьи расходов.

Весы

У Весов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью положение в делах сегодня может складываться не лучшим образом. Деловые поездки могут не дать нужного результата, а товар может не пользоваться спросом у покупателей. Сделка по купле-продаже может внезапно сорваться. Постарайтесь не заключать никаких предварительных договоренностей и не давайте никому обещаний.

Скорпион

У Скорпионов, занятых в торговле, этот день может сложиться неблагоприятно. Объемы продаж могут падать из-за снижения спроса на товары. Звезды не рекомендуют вам ездить на оптовый склад и делать там закупку партии товара. Вы рискуете купить некачественный товар, либо иметь проблемы с его реализацией в розничной торговой сети. Наибольшие убытки могут понести дилеры по продажам автомобилей.

Стрелец

Это не лучший день для Стрельцов, решивших проявить инициативу в бизнесе. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас отсутствует правильное понимание об экономической выгоде тех или иных шагов. Желание действовать у вас будет очень сильное, однако много усилий сегодня будут потрачены вами впустую. Не торопитесь принимать решения.

Козерог

Козероги сегодня могут чувствовать себя так, будто попали в изоляцию, и нет никакой возможности действовать свободно. Ограничения, с которыми вы столкнетесь, во многом могут быть спровоцированы вашим личным поведением. Звезды не советуют полагаться на интуицию в принятии решений. Держитесь подальше от лиц, связанных с теневой экономической деятельностью - опасайтесь обмана.

Водолей

Водолеям в этот день может быть сложно вписать свое поведение в общепринятые рамки. Экстравагантные поступки и частая смена настроения пойдут не на пользу вашей деловой репутации. Звезды советуют ограничить до необходимого минимума контакты с друзьями и единомышленниками - в их среде вы можете не найти понимания. Составлять бизнес-план сегодня тоже нежелательно.

Рыбы

Для Рыб, занимающих руководящие должности, это очень ответственный день. Если в вашей карьере в последнее время сгущались тучи, то сегодня может прогреметь гром. Звезды не советуют вам заниматься планированием на длительную перспективу. Расчеты бизнесменов на содействие со стороны высокопоставленных представителей власти могут не оправдаться. Планы могут быть нарушены.

