События развиваются классно — любовный гороскоп на 28 ноября

Нам будет здорово в любви.

В нашем гороскопе отражены особенности эмоционального фона, вероятные события и общие рекомендации, которые помогут настроиться на продуктивное и гармоничное завершение ноября.

Овен

Этот день повышает скрытую чувствительность Овнов, может сделать их более романтичными и сентиментальными. Эмоции, мечты и воспоминания этих суток могут побуждать их к действию, но в данный момент их активность не очень уместна, ей могут помешать их собственные сомнения или внешние обстоятельства.

Телец

В этот день любовные отношения Тельцов станут гармоничнее за счет эмоциональной или духовной составляющей. Между партнерами возрастет уровень доверия и понимания. Многие Тельцы начнут снисходительнее смотреть на непоследовательные действия близкого человека и предпочтут верить его словам, тону.

Близнецы

Этот день дает Близнецам дополнительное время для того, чтобы разобраться в своих чувствах и подвести черту под прошлым. Еще немного терпения, и удастся окончательно расставить акценты в каком-то сюжете. Ради этой цели стоит временно отстраниться от партнера и не реагировать на его активность.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Ракам больше доверять своей интуиции, романтическим идеалам и голосу души - это и будет для них самым надежным руководством в делах сердечных. Не стоит поддаваться в эти сутки влиянию переменчивых текущих обстоятельств, подталкивающих к случайной лишней суете.

Лев

Этот день создаст влюбленным Львам помехи. Игривые и азартные Львы могут оказаться лишены нужного им простора для инициативы и повода для действий. Сентиментальные впечатлительные Львы начнут легче поддаваться внутренним страхам и комплексам, могут зациклиться на каких-то эмоциях или фантазиях.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам отказаться от слишком смелых любовных маневров, а также от активной конкуренции в борьбе за внимание объекта симпатий. Сильной стороной большинства Дев в этот день остаются проницательность, осмотрительность и верность проверенным сценариям поведения в отношениях.

Весы

Весам звезды намекают, что сегодня лучше отказаться от активной программы любовного свидания, так как ей может мешать сильная чувствительность или нехватка энергии. Многим Весам не повредит полный санчас в личных контактах, а если это невозможно, лучше выбирать скромный или тайный формат общения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит увлекаться активными любовными маневрами. Динамичные игры и романтические порывы в этот день возможны, но лучше, если они будут недолгими - в противном случае, возрастет риск нарушить эмоциональную гармонию и потерять подходящую для общения эмоциональную атмосферу.

Стрелец

Сегодня бесспорные достоинства влюбленных Стрельцов превратятся в недостатки, если они не считаются с особенностями обстановки (например, с царящей вокруг эмоциональной атмосферой). Их активность и страстность могут обернуться непоследовательностью, нетерпением или недостаточной деликатностью.

Козерог

Сегодня Козерогам важно доверять своему сердцу и внутреннему чутью, а также приобретенному в прошлом любовному опыту. Это поможет им не реагировать на случайные раздражители и ложные сигналы во время свидания, минимизировать отклонения от желаемого стиля общения с любимым человеком.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям стоит помнить о власти эмоций и уметь правильно пользоваться дарованными ситуацией ощущениями. Если внутренние радары и камертоны настроены правильно, будет легко понять язык примет и предчувствий, отличить в любви добрый знак от настойчивого дурного предзнаменования.

Рыбы

Сегодня события будут развиваться для влюбленных Рыб ровнее и не нарушат их спокойствия, если они не поддадутся случайному импульсу активности или негативных эмоций. Звезды советуют игнорировать в этот день все, что не входит в составленный план, претит духу или не согласуется с личными привычками.

