Гороскоп для женщины-Овна на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Женщины-Овны, 2026 год — это не просто новый этап, а ваш личный перезапуск с эффектом фейерверка. Всё, хватит скромничать.

Мир официально уведомлён: вы больше не собираетесь играть в «тише воды, ниже травы». Этот год — про силу, дерзость и возвращение к себе настоящей.

Вы входите в 2026-й с внутренним ощущением: «старое больше не работает — и слава богу». Пора перестать жить «на автомате» и начать рулить процессом. Карьера подбросит сюрпризы: новые проекты, предложения, деньги, статус — всё, что совпадает с вашим уровнем уверенности (а он, между прочим, уже зашкаливает). Люди будут чувствовать вашу энергию, как Wi-Fi, — и тянуться, потому что рядом с вами всё начинает двигаться быстрее.

В любви — перезагрузка без компромиссов. Никаких игр в «я потерплю, вдруг изменится». 2026-й жаждет искренности и огня. Если вы в отношениях — это время страсти, честных разговоров и поддержки без условий. Если свободны — готовьтесь к встрече с тем, кто не тушит ваш огонь, а подбрасывает в него дров. Главное — не пытайтесь быть «удобной». Вы — не плед, вы искра.

К концу года вы поймаете то самое редкое чувство: «Я всё сделала правильно». Пусть не идеально, но на своих условиях — а значит, по-настоящему.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.