Гороскоп для мужчин-Овнов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

27 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Мужчины-Овны, 2026-й для вас — не просто календарный поворот, а апгрейд всей системы. Всё, хватит жить «по накатанной».

Гороскоп для мужчин-Овнов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: senivpetro

В этом году вы снова — главный герой своей истории, а не статист в чужом сценарии.

В делах начинается движение: карьера, проекты, бизнес, переезд — что-то явно сдвигается, и в этот раз вперёд. Вам захочется действовать, рисковать, делать шаги, на которые раньше не хватало духу. И правильно! 2026-й любит тех, кто не ждёт идеального момента, а создаёт его сам. Но одно предупреждение: хаос — не ваш союзник. Планируйте, считайте, держите голову холодной, сердце горячим — и всё сработает.

В отношениях — тот же принцип: меньше показухи, больше сути. Вы перестаёте играть роли и наконец выбираете тех, с кем можно быть собой. В паре — отношения могут перейти на новый уровень: серьёзность, доверие, общее дело. А если вы пока один — появится тот, с кем не придётся «играть в правильного». Просто химия, уважение и настоящая связь.

К финалу года вы поймёте: это не просто удачный период, это момент, когда вы начали жить на полную мощность. Без фальши, без компромиссов, без «как принято». Только вы и ваш путь — честный, сильный, настоящий.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

