Говорим о важном — любовный гороскоп на 29 ноября

Сегодня нам стоит больше общаться со второй половинкой.

Наш гороскоп расскажет, как укрепить отношения.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам воздержаться от новой любовной инициативы, поскольку она может оказаться неудачной по самым разным причинам. Но это не означает, что им следует полностью прервать контакт с близким человеком. Важно ответить на его письмо и не отказывать ему в доверительном разговоре.

Телец

Тельцам не стоит медлить, если они планируют заключительную беседу с любимым человеком, которая позволит им в чем-то окончательно убедиться. Ждать от сегодняшних ситуаций новых поворотов и ошеломляющих сюрпризов звезды не советуют: этот день помогает зафиксировать итог, а не дает новый импульс.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам сохранять спокойствие при виде чужой активности, вести себя нейтрально в ответ на энергичный шаг партнера или его вызывающее поведение. Многим Близнецам будет полезно поберечь свои силы тем или иным способом (промолчать, не выйти на связь, отложить встречу).

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут смело игнорировать все, кроме слов своего партнера и голоса своего сердца, дополненного тонкой интуицией. Это день, когда имеют значение лишь собственные любовные идеалы и заключенные парой договоренности. Чужие попытки вмешаться и отвлечь лучше оставлять без внимания.

Лев

Сегодня те или иные обстоятельства сдерживают любовную энергию Львов, а иногда и полностью преграждают ей путь. Некоторые Львы столкнутся в делах сердечных не с событийно-техническим, а с психологическим барьером. Звезды обещают им, что вскоре ситуация улучшится, и советуют выждать день-другой.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня предпочтительным форматом личного общения для них остается спокойная доверительная беседа. Лучше избегать обстановки, провоцирующей на ревность и рискованные авантюры: в обозримом будущем это сделает роман более увлекательным, но и более сложным, проблемным.

Весы

Сегодня звезды намекают Весам на преждевременность своих и чужих любовных порывов. Все активные планы романтического характера лучше отложить на день или два (особенно, если это поездки с перспективой приключений). Если партнер медлит с инициативой, не стоит тревожиться, вскоре он ее проявит.

Скорпион

Скорпионам звезды намекают, что романтические приключения в активном режиме сегодня могут пройти неудачно, и советуют выбрать более спокойный формат свидания. Не стоит пропускать этот день, если хочется красиво поставить точку в разговоре, подтвердить свои чувства, верность или решение расстаться.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы темпераментны и азартны, склонны действовать по вдохновению, но также повышенно ранимы и уязвимы, что создает «гремучую смесь». Часто они будут создавать себе проблемы своими же действиями: вспыльчивостью, нетактичностью, лидерскими амбициями, неуправляемой страстностью.

Козерог

Этот день может сделать Козерогов сентиментальными и подверженными колебаниям эмоций, но он также способен добавить им сдержанности. Многие Козероги будут держать свои чувства под контролем и пытаться соблюдать в личном общении дистанцию, из-за чего могут казаться партнеру загадочными или холодными.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что в их личной жизни завершается определенный период. В переходный момент лучше не предпринимать новых действий, зато самое время навести порядок в планах и чувствах. Если остались вопросы, сомнения и подозрения, вскоре новый поворот событий подскажет ответ и решение.

Рыбы

Сегодня твердое решение, привычка или инерция прошлых взглядов удерживают Рыб от смелых любовных авантюр. Многие Рыбы предпочтут проявлять чувства в знакомых границах и держать их под контролем, хотя будут не прочь о них поговорить. Рыбы, поддавшиеся спонтанному порыву, могут тут же о нем пожалеть.