Контролируем эмоции и чувства — гороскоп на 29 ноября

9-10 лунные сутки. День ознаменован снижением темпов и завершением ряда процессов.

Гороскоп на сегодня говорит, что получены ответы на многие вопросы, готовы к закрытию старые проекты. Соединение Луны и Сатурна требует контроля над эмоциями и следования знакомым правилам. Авантюрные неуравновешенные порывы в эти сутки не очень уместны и могут наталкиваться на препятствия. Отказ соблюдать правила и проявлять терпение чреват травмой, конфликтом, неудачей или нервозностью. Приветствуются приватные заключительные разговоры и размышления, меры по наведению порядка и прощанию с прошлым. Нежелательно начинать работы, делать покупки, умножать суету.

Овен

Овнам стоит помнить, что этот день не подходит для бурной активности в новом направлении и лучше не выбирать его для важных стартов. Он может создать иллюзию закрытых путей, вернуть домой или удержать в рамках прошлого. Но не стоит прощаться с надеждой и верой в свои силы: если какой-то порыв не дал эффекта вчера или сегодня, в ближайшие дни появится новая энергия и шанс сделать вторую попытку.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам никуда не торопиться и суммировать итоги последних недель. Окидывать взглядом пройденный путь в этот день лучше, чем форсировать новые проекты. Он может блокировать преждевременные порывы, удерживать в рамках старых идеалов и ценностей, не сулит новых откровений от собеседников. Подходящий момент для заключительных переговоров и бесед с ностальгическим оттенком.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам заниматься исключительно своими насущными делами в рамках своих текущих возможностей. Не стоит тратить силы на то, чего не требуют сиюминутные личные задачи. Нежелательно бурно реагировать на вызывающие чужие маневры. Не время вступать в конкуренцию: в данный момент личные позиции противника сильнее, вряд ли удастся его переиграть или поладить с ним на равных.

Рак

Ракам важно помнить, что сегодня для них длится фаза помех в конкретных делах, и не надеяться в этой части на многое. Лучше отложить командировку, начало энергозатратных работ, решение технической прикладной задачи. Наибольшие возможности сегодня сулит сфера общения, особенно личного, а также сфера духовной жизни и творчества. В этой области можно подтвердить свои взгляды или упрочить позиции.

Лев

На этот день Львам не стоит планировать активные занятия, поскольку их смелость, энергия и азарт могут чем-то блокироваться, а успех многих начинаний будет под вопросом. Однако это не означает полной пассивности и отсутствия движения к цели. Ситуации этих суток можно использовать для заключительных размышлений над деликатной проблемой, для оценки своих тайных слабостей, для работы с архивами.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам поддерживать сложившиеся связи и обсуждение хорошо знакомых тем, не отказываться от заключительных переговоров и возможности дополнительно пояснить свое мнение. Официальные контакты, связанные с оформлением документов и подписанием договора, предпочтительнее в первой половине дня. Стоит всячески избегать ситуаций, чреватых явным или завуалированным личным конфликтом.

Весы

В этот день звезды советуют Весам бережнее относиться к своему здоровью и беречь свои силы, а если ситуация требует действий, стараться выполнять их организованно, без суеты по определенной программе, не поддаваясь примеру чужих порывов и не опережая события. Если впереди активный период, стоит навести ясность в планах, сделать нужные покупки и уточнить порядок поддержки на случай осложнений.

Скорпион

Этот день позволяет Скорпионам остаться в надежных рамках прошлого, придерживаться его идеалов, планов, программ и ценностей. Если те или иные факторы будут побуждать их к действию, им стоит минимизировать зону приключений, отведя ей определенное место и время, иначе есть риск пропустить драгоценное время уединения, гармонии и спокойствия, не довести до конца важный разговор или размышление.

Стрелец

Стрельцам этот день не гарантирует ровного пути и победы в начинаниях, порой побуждает упрямо биться в закрытые двери. Одна из его сложных сторон - эмоциональная нестабильность. Могут приниматься близко к сердцу неудачи и препятствия, остро восприниматься бытовые, деловые и иные неурядицы. Возрастет уровень суеты и стресса, риск поссориться или получить травму. Нужна аккуратность в любых работах.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам ориентироваться на знакомые пути и правила и не выходить за очерченные ими безопасные рамки без веской причины (не поддаваться случайным порывам, не реагировать бурно на помехи и чужие маневры, держать связь по старым каналам). Такая тактика позволит минимизировать или полностью устранить многие осложнения, которые могут ждать их в сегодняшних делах или в дороге.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям воздерживаться от индивидуальных начинаний и не включаться чересчур активно в коллективные процессы, так как в этот день велика вероятность столкнуться с неудачей, ограничением или помехой. Также в эти сутки нежелательно тратить много денег и делать финансовые вложения в будущее. Хорошо рационализировать накопившиеся чувства и избавляться от лишних старых вещей.

Рыбы

Этот день удерживает Рыб в рамках знакомых правил, в плену прошлых чувств или в тисках старых привычек, что чаще идет им на пользу, чем во вред. Его наиболее положительные стороны - стабильность, контроль, ожидаемый успех, подтверждение чувств, укрепление авторитета. Проверенная система поможет многим Рыбам сохранить равновесие, справиться с волнением, удержаться от авантюрного рискованного шага.