Гороскоп для женщины-Тельцы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

28 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Женщины-Тельцы, 2026-й — это не буря перемен, а тёплая весна, когда всё внутри наконец просыпается.

Гороскоп для женщины-Тельцы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Вы больше не хотите просто жить «надёжно» — хочется жить по-настоящему. Не терпеть ради спокойствия, а выбирать ради себя. Это не год резких разворотов, а год внутреннего взросления: когда вы не ломаете старое, а мягко перестраиваете жизнь под себя.

В делах вы становитесь заметнее и увереннее. Хватит ждать, пока кто-то заметит ваш потенциал — теперь вы сами себе продюсер. Захотелось своё дело? Новую должность? Или просто признание за то, что вы делаете лучше всех? Всё возможно, если действовать без спешки, но с постоянством — в этом вы мастер. Деньги стабилизируются, особенно когда вы перестаёте тратить энергию на то, что давно перестало приносить радость.

В любви — честность и тишина вместо притворства и хаоса. Если рядом человек, с которым тепло, — связь станет глубже и устойчивее. Но если отношения держатся на «так привычно», 2026-й мягко подтолкнёт к решению. Вы почувствуете: отпустить — не страшно, страшнее остаться там, где нет жизни.

Этот год — про заботу о себе без чувства вины. Вы перестаёте быть «опорой для всех» и начинаете быть опорой для себя. Больше красоты, больше отдыха, больше людей, с которыми легко дышать. Чем внимательнее вы слушаете себя, тем чище становится мир вокруг.

К концу 2026 года вы почувствуете устойчивость — не потому что всё спокойно, а потому что вы сами выбрали, где ваш дом, кто рядом и в каком ритме жить. Это год тихого, но сильного расцвета.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

