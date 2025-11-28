ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для мужчины-Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

28 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Мужчины-Тельцы, 2026 год — это не время революций, а эпоха внутреннего апгрейда.

Гороскоп для мужчины-Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: artursafronovvvv

Без шума, без драм, без паники — просто вы, ставший увереннее, спокойнее и мудрее. Вы больше не хотите держаться за стабильность ради самого факта стабильности. Хочется не просто выживать, а жить — на своих условиях, своим ритмом, со своими результатами.

Год принесёт чувство внутреннего ядра. Вы наконец перестанете сомневаться в том, что можете — и начнёте действовать. Повышение, собственный проект, укрепление позиций в бизнесе — всё это реально, если не спешить, а делать качественно, с тем самым тельцовским упорством. Репутация станет вашим главным капиталом. Финансы стабилизируются, особенно если перестанете вкладывать силы в то, что давно не вдохновляет.

В любви всё становится яснее. Вы хотите не страстных качелей, а надёжного плеча рядом. Если в отношениях уже есть эта стабильность — она превратится в крепкий союз. Если же связь держится только на привычке, год подбросит повод разобраться: либо честно обновить формат, либо отпустить. Одинокие Тельцы могут встретить человека, который не ждёт фейерверков, а ценит настоящую теплоту и постоянство. Это будет история не про «вспыхнуло», а про «укоренилось».

И ещё одно: перестаньте тащить всё на себе. 2026-й напоминает, что сила — это не только контроль, но и умение отдыхать. Позаботьтесь о теле, режиме, сне — это не слабость, а инвестиция в долгую жизнь.

К концу года вы поймёте: всё, на чём стоите, создано вашими руками. Без случайностей, без театра. Просто уверенность, спокойствие и ощущение — «я на своём месте».

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Собаки на работе в 2026 годуГороскоп для мужчины-Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщины-Тельцы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для женщины-Тельцы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для женщины-Тельцы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп на 29 ноября: в вас влюбятся с первого взгляда
Гороскоп на 29 ноября: в вас влюбятся с первого взгляда
Политика конфиденциальностиУсловия использования