Договариваемся с боссом — финансовый гороскоп на 3 декабря

Сегодня нам важно найти общий язык с руководством.

В нашем гороскопе представлены рекомендации для каждого знака, основанные на вероятных астрологических влияниях дня.

Овен

У Овнов может сложиться хороший день для учебы и повышения профессионального уровня. Удачно пойдут дела у тех, кто причастен к высшему образованию, судебно-правовой системе и внешнеэкономической деятельности. То же самое касается тех, кто основной доход получает за счет Интернета, дизайна, создания сайтов, проектно-конструкторских работ и программирования.

Телец

Звезды ждут от Тельцов смелых и решительных поступков. Финансовый риск сегодня может быть оправдан. Бизнесменам рекомендуется укреплять отношения с представителями власти. Можно делать кадровые перестановки и реформировать структуру фирмы. Удастся добиться позитивного эффекта от оптимизации бюджета. Ориентируйте себя на избавление от всего устаревшего и внедрения новшеств.

Близнецы

Близнецам звезды советуют практиковать предельно открытый стиль поведения. Положительные влияния дня особенно почувствуют юристы, рекламные агенты, курьеры, преподаватели вузов, консультанты и все те, кто выступает на публике. Если у вас прежде были проблемы с законом или криминалом, то настало благоприятное время, когда вы имеете шанс урегулировать все сложности.

Рак

Если Раки подумывали о смене работы и уже имели в виду реальный вариант, то сегодня самое время писать заявление на увольнение с прежней работы или подавать заявление о приеме на новую работу. Бизнесмены смогут успешно решить кадровые вопросы. Рекомендуется предпринимать решительные действия по техническому обновлению. Хороших результатов сумеют добиться изобретатели.

Лев

Прекрасный день для тех Львов, чья деятельность связана с творчеством. У вас не будет недостатка в творческих замыслах, и в течение дня вы сумеете некоторые идеи реализовать на практике. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что лучше делать. Удачное время для проведения рекламных акций консультантами сетевого маркетинга.

Дева

У Дев, имеющих свой бизнес, прекрасное время для инвестиций в недвижимость. Вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Звезды советуют наибольшее внимание уделить благоустройству рабочего места. Возможно, настало время поинтересоваться условиями труда ваших работников и сделать что-то для улучшения их положения.

Весы

Вполне удачный день может сложиться для тех Весов, чья работа связана с торгово-закупочной и посреднической деятельностью, консультациями, общением с большим количеством людей, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией курсов, лекций, выставок. Набирает обороты товарно-денежный оборот в торговле модной одеждой, детскими игрушками, косметикой.

Скорпион

Скорпионы имеют неплохие шансы для увеличения доходов в этот день. Наибольшую прибыль можно получить благодаря использованию ресурса недвижимости. Если у вас уже был в разработке договор на аренду, то сегодня можно предпринимать шаги для его решительного продвижения и завершения. Хорошо пойдут дела у владельцев магазинов, гаражей, складов, офисов, торговых павильонов.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть будут успешны в тех делах, которыми вы сами руководите и держите под своим личным контролем. Звезды советуют принимать ключевые решения в соответствии со своими предпочтениями - помните, что сейчас никто лучше вас не знает, что лучше делать. Это удачный день для установления деловых контактов и работы с информацией. Нужные сведения сами придут к вам.

Козерог

Звезды сулят Козерогам в этот день увеличение доходов за счет дополнительных источников. Особенно это вероятно для тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе, лечебных учреждениях санаторно-курортного типа и имеет возможность получать чаевые. Если вы ищете подработку в виде работы по совместительству или на полставки, то сегодня может появиться интересный вариант.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется заниматься перспективным планированием. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса. Вы будете свободны и удачливы в своих решениях. Прислушивайтесь к советам друзей - можете вполне рассчитывать на их помощь и поддержку ваших инициатив.

Рыбы

Рыбы сегодня смогут многие вопросы решить путем кулуарных переговоров. Велики шансы к тому, чтобы сделать отношения с вышестоящим руководством более гармоничными и доверительными. Возможно, вам поручат секретное ответственное задание деликатного свойства, не подлежащего широкой огласке. Если вы сами являетесь руководителем, то ждите хороших новостей.

