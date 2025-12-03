Настроение будет прыгать и скакать — гороскоп на 4 декабря

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние усиливает сиюминутные реакции, способствует общей впечатлительности и чувствительности.

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в знаке Близнецов начнет побуждать к поиску разнообразия, легкомыслию, авантюризму и непостоянству чувств. Оппозиция Луны и Венеры способна усилить романтичный настрой и влюбчивость. Стоит помнить, что вместе с приятными моментами дня начнет исподволь нарастать раздражительность и могут сложиться предпосылки для конфликта. Не стоит лишать себя возможности обмениваться мнениями, эмоциями и симпатиями, но лучше не приступать к важным действиям, ответственным работам и начинаниям.

Овен

Сегодня Овны чуть иначе посмотрят на ситуацию, особенно, если в ней замешан материальный или романтический аспект. На некоторые детали своего романа или текущего финансового положения многие из них взглянут с долей юмора. В то же время, этот день может добавить им легкомыслия, авантюризма и небрежности, побуждая выбрать из имеющихся вариантов или путей не самый долговечный, прозрачный и надежный.

Телец

Сегодня Тельцы смогут избавиться от зацикленности на своих мыслях и увидеть альтернативный вариант развития событий. На грани ловушки окажутся внушаемые зависимые Тельцы, склонные к влюбчивости, приключениям или чем-то дезориентированные. Им следует быть осмотрительнее, чтобы не ввязаться под чужим влиянием в любовную, финансовую или деловую авантюру. Особая осторожность пригодится в чужих краях.

Близнецы

Сегодня утром звезды советуют Близнецам (особенно майским) прислушиваться к своей интуиции и быть внимательнее к необычным знакам вокруг: это вестники близких перемен. Однако это не повод активно торопить события. Стоит быть сдержаннее в проявлении своих чувств и симпатий. Лучше не перехватывать чужую инициативу, уйти от прямой конкуренции и конфронтации, предпочесть дипломатичность и лояльность.

Рак

Сегодня Раки могут стать игрушкой людей или ситуации. Возрастет их зависимость от обстановки, характера насущных забот, текущего делового и личного окружения. Многие Раки будут вынуждены подстроиться под настроения своих любимых, предпочтения клиентов, темпы помощников, нужды питомцев или возможности учеников. Вероятна зависимость от служебных дел, от медицинского или технического обслуживания.

Лев

Сегодня Львы смогут сменить обстановку на более динамичную, романтичную и обнадеживающую. Многие Львы окажутся в кругу друзей по увлечению или единомышленников по приятным планам на будущее. Желание «заглянуть за горизонт» стоит сочетать с долей критичности и осторожности: активные старты в данный момент чреваты помехами и побочными эффектами, преждевременный шаг может обернуться разочарованием.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам уделить больше внимания деталям, связанным с карьерой, статусом и реализацией важных целей. День критичен для выстраивания отношений с конкретной значимой персоной (начальником, родителем, официальным лицом, конкурентом, партнером, арендатором или владельцем жилья), так как покажет имеющиеся в данный момент помехи и «точки напряженности», чреватые личным конфликтом.

Весы

Этот день дает Весам приятную мотивацию и оставляет шанс на удачу, но не обещает полного отсутствия помех. Ровный ход событий должен насторожить: скорее всего, на выбранном пути все еще есть препятствие и оно даст о себе знать. Не стоит поддаваться иллюзии легкого старта, если не улажены проблемы со здоровьем, работой или долгами, не обеспечена техническая поддержка или нет официального договора.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть более любознательными, общительными и легкими на подъем, но также быть осмотрительнее и быстрее реагировать на сигналы проблем. Это не лучшее время для начинаний, предпочтительнее тренировки с целью проверки уязвимостей. Стоит избегать лишних рисков, если вы не готовы к возможным приключениям и их негативным эффектам (мелким травмам, поломкам, убыткам).

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут казаться себе независимыми, но на деле они нередко будут нуждаться в обратной связи от людей или обстановки. Не исключено, что ими будет руководить желание ярко показать себя, продемонстрировать свои лидерские задатки, деловую хватку, харизму, талант или конкурентоспособность. Также их движущей силой может стать любовь или симпатия, стремление подтвердить свои чувства.

Козерог

Для решения сегодняшних задач Козерогам придется подстроиться к обстановке или к чужим вкусам, проявить психологическую гибкость. Многим Козерогам предстоит ориентироваться на темпы и навыки своего помощника или подчиненного, нужды клиента или подопечного, методы своего врача или тренера. Также возможно, им придется считаться с чьими-то эмоциями или с нюансами своего собственного самочувствия.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям улучшение обстановки и выравнивание настроения. Удастся отвлечься от неприятностей, найти время для любви. Усилится мотивация развивать свои таланты в расчете на будущее. Но важно учесть и рамки, которые задает день. Лучше не браться за глобальные затратные задачи, чтобы не столкнуться с нехваткой средств или иной помехой. Стоит знать меру в нагрузках и тренировках.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам стать осмотрительнее. Идет ли речь о делах, частной жизни или романтических планах, шаги этого дня могут иметь неприятные побочные последствия, вплоть до конфликта. Стоит с оглядкой поддаваться чувствам любви и симпатии, повременить с целевыми тратами. Лучше не спешить с началом работ, официальным стартом нового проекта, вступлением в должность на постоянной основе.

