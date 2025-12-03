Не все мечты сбудутся, но держитесь за отношения — любовный гороскоп на 4 декабря

Сегодня нам стоит разбирать свои мечты и находить в них нюансы.

В нашем гороскопе собраны рекомендации, которые помогут мягко настроиться на события, понять возможные тенденции и выбрать наиболее гармоничные решения.

Овен

Сегодня влюбленные Овны снова становятся романтиками, которым нипочем далекие расстояния и другие преграды. Романтичный настрой добавит им оптимизма, уверенности и легкости на подъем, но может сопровождаться нарастанием легкомыслия, склонностью к приятным иллюзиям и потерей связи с реальностью.

Телец

Сегодня Тельцы начнут иначе смотреть на ход своего романа, по-другому расценят слова партнера или свои собственные возможности. Их чувства могут стать менее постоянными, а действия менее последовательными. Влюбленность или поиск любви могут подтолкнуть их к приключениям, порой для них небезопасным.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся чувствительнее к флюидам чужого обаяния, возрастает их желание нравиться и потребность в ответной любви. Но идеальное равновесие в личных отношениях для них пока недоступно, и красивый баланс часто является иллюзией. В любовном танце ведет партнер, он и задает ему тон.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня они не всегда могут сами планировать свидание, его повод и обстановку. Многие Раки будут связаны деталями ситуации, в которую втянуты вместе с пассией. Придется подстроиться, особенно, если начат служебный роман. Возможно, любимому человеку потребуется услуга.

Лев

Сегодня общий настрой Львов станет позитивнее, что часто будет происходить благодаря перемене обстановки или компании. Если они влюблены, то получат повод проявить свои чувства, а если свободны, для них возрастет вероятность романтичной влюбленности. Им важно избегать иллюзий и поспешных шагов.

Дева

События этого дня могут стать в личных отношениях Дев значимым рубежом, указав на вероятные проблемные зоны романа и на трудности, способные разрушить гармонию. Если в эти сутки между вами и любимым человеком растет напряженность, независимо от причины, постарайтесь не доводить дело до явной ссоры.

Весы

Сегодня влюбленные Весы оставляют позади опасения и неприятные воспоминания, неурядицы в личной жизни кажутся им легким недоразумением. День подпитывает их конкретный любовный интерес или общий романтичный настрой. Звезды намекают им, что они на верном пути, но в данный момент на нем есть помеха.

Скорпион

В ситуациях этого дня влюбленным Скорпионам может казаться, что они сами ведут игру, но это часто будет иллюзией. Пойдя на поводу у давних чувств, новых увлечений или случайных симпатий, многие Скорпионы станут заложниками ситуации, вынужденными всего лишь ловко маневрировать в заданных условиях.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы не желают растрачивать свою энергию «в пустоту». Им нужны поклонники, впечатленные их личными достоинствами, или живые ответные реакции от объекта их романтического интереса. Благодаря своему темпераменту, харизме и привлекательности они не останутся незамеченными.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня для развития романтических отношений и поддержки любовной гармонии им предстоит оглядываться на сложившиеся обстоятельства. Декорации, в которых играется любовная пьеса, могут продиктовать им роль, имидж и образ действий. Важное свидание лучше отложить.

Водолей

Этот день обещает Водолеям оживление романтических чувств и надежд. Не самый плохой момент для свидания или попытки выразить симпатию: приятные любовные авансы получат продолжение в близком будущем. Однако не стоит рассчитывать в эти сутки на безграничные возможности и полное отсутствие помех.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный день для значимого свидания или для начала нового романа. Новым чувствам стоит поддаваться с осторожностью: не исключено, что сопутствующие негативные эффекты перекроют их положительный потенциал и не дадут сбыться мечте о любовной гармонии.

