ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Чего опасаться в первые дни 2026 года: суеверия и предостережения Красной Лошади

3 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Наступление 2026 года несет особую энергетику.

Чего опасаться в первые дни 2026 года: суеверия и предостережения Красной Лошади
Фото: kroshka__nastya

Наступление 2026 года несет особую энергетику.

Год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, и это не просто символический образ восточного календаря. Лошадь является воплощением стремительности, решительности, напора и огненной силы, а первые дни нового года считаются временем, когда стихия года особенно активно входит в жизнь людей. В эзотерике существует убеждение: как проведешь первые семь дней года Лошади, так она и поведет тебя все следующие месяцы.

Именно в этот период энергетические потоки нестабильны, а желания и эмоции особенно сильны — и позитивные, и разрушительные. Поэтому древние астрологи и народные традиции всегда выделяли первые дни года Лошади, стараясь соблюдать определенные правила и избегать действий, которые могли бы нарушить ее благосклонность.

Точка входа судьбы

Огненная Лошадь не терпит хаоса, лжи и слабости. Она символизирует прямоту, чистоту намерений, силу духа и честный труд. Потому в первые дни 2026 года важно следить за тем, что вы делаете, говорите и даже думаете: энергия года умеет подхватывать импульсы и усиливать их многократно. Любое действие, совершенное в это время, может стать либо мощным шагом к успеху, либо препятствием на будущее. Начало года в эзотерике называют точкой входа судьбы, а Огненная Лошадь добавляет в эту точку огня, страсти и ускорения всех процессов.

Избегайте конфликтов

Многие суеверия, связанные с годом Лошади, основаны на наблюдениях древних мастеров, которые утверждали: Лошадь сразу замечает фальшь и не прощает легкомысленных поступков. В первые дни года особенно важно избегать конфликтов. Ссоры, вспышки раздражения, обвинения или мрачные мысли могут закрепиться на весь год. Считается, что если в первые дни января человек поддается гневу, он притягивает к себе разрушительную силу Огня, что в дальнейшем может вылиться в череду непредвиденных трудностей. В то же время спокойствие, доброжелательность и умение держать эмоции под контролем работают как оберег, который усмиряет огненную стихию и направляет ее в созидательное русло.

Избавьтесь от старых и поломанных вещей

Опасность представляют и тяжелые, потерянные или поломанные вещи. В традициях Востока считалось, что в дни, когда Лошадь вступает в правление, нельзя носить с собой старые поврежденные предметы, особенно аксессуары из металла. Металл и огонь вступают в противоречие, создавая энергетический конфликт, который способен вызвать проблемы в делах, финансовые задержки и препятствия. Поэтому старые ключи, потрескавшиеся украшения или испорченные талисманы лучше отложить в сторону до окончания первой недели года, а лучше — вовсе заменить их новыми.

Отложите пустые траты

Суеверия также запрещают в первые дни 2026 года совершать бессмысленные траты. Огненная Лошадь любит щедрость, но не терпит расточительности. Деньги, которые уходят впустую в начале года, могут символически перекрыть финансовые потоки на месяцы вперед. Считается, что если в первые три дня года человек тратит на ненужное, в течение года он столкнется с потребностью экономить или с нехваткой ресурсов. В то же время любые разумные вложения в дом, обучение или здоровье считаются благоприятными: Лошадь воспринимает такие траты как заботу о будущем и отвечает притоком благополучия.

Будьте осторожны с огнем

Особую осторожность требуется проявлять с огнем в прямом смысле. В год Огненной Лошади любые действия с открытым пламенем символически усиливаются. В этот период советуют не жечь мусор, не устраивать резких экспериментов со свечами или благовониями и не держать огонь без присмотра. Считается, что неконтролируемое пламя может притянуть конфликт, разрушение или импульсивные решения, которые потом будет трудно исправить. В то же время спокойный, «одомашненный» огонь — свеча, лампа, камин — помогает настроиться на удачу и привлекает теплую, стабильную энергию.

Не жалуйтесь на жизнь вслух

Есть и еще одно предостережение, о котором знают не все. В первые дни года Лошади нельзя жаловаться. Считается, что Лошадь очень тонко реагирует на слова и не терпит нытья. Если постоянно говорить о трудностях, энергетика года «запоминает» этот фон и формирует сценарии, подтверждающие слова человека. Зато благодарность, даже самая простая и короткая, работает как мощный магнит для будущего процветания.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Овцы на работе в 2026 годуГороскоп для мужчины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для мужчины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для мужчины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для женщины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для женщины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования