Гороскоп для женщины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

3 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для женщин-Львов — это возвращение к себе настоящей.

Гороскоп для женщины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: prostooleh

Не к той, что всегда безупречна и собрана, а к живой — огненной, смелой, иногда уставшей, но всегда настоящей. Мир наконец перестаёт ждать от вас образ «совершенной королевы» и позволяет быть просто собой — яркой, искренней и немного уязвимой.

Вы перестаёте играть ради восхищения и начинаете выбирать ради тепла. В личной жизни всё становится честнее. Если рядом человек, с которым можно смеяться, молчать и не держать фасад — отношения углубятся, станут теплее и спокойнее. Но если связь держится только на желании быть нужной, 2026-й мягко, но твёрдо поставит выбор: говорить или уходить. Свободные Львицы могут встретить того, кто увидит не маску, а душу — и это будет самый редкий и ценный комплимент.

В работе вы снова чувствуете себя хозяйкой своей жизни. Исчезает желание всем нравиться — появляется желание делать по-своему. Этот год принесёт шанс проявиться: повышение, собственный проект, рост влияния. Всё, что вы делаете от сердца и с уверенностью, даст результат. Деньги приходят туда, где нет попытки «доказать», а есть стремление «создать».

Главный урок 2026 года — не выгорать, доказывая, что вы сильная. Ваша истинная сила — в способности сказать: «Я устала, и это нормально». Вы учитесь останавливаться, заботиться о себе, принимать внимание, а не только раздавать его другим. Забота перестаёт быть слабостью и становится вашим новым источником энергии.

К концу года вы поймёте: вам больше не нужно штурмовать этот мир. Вы просто идёте — и освещаете. Не ради аплодисментов, а потому что светить — это ваше естественное состояние.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

