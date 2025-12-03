Гороскоп для мужчины-Льва на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

2026 год для мужчин-Львов — это возвращение уверенности, статуса и внутреннего стержня.

Вы снова чувствуете: сцена — ваша. Но теперь вы выходите на неё не ради одобрения, а потому что по-другому не можете — внутри слишком много силы и идей, чтобы молчать.

Год откроет возможности для лидерства и роста. Повышение, проект, бизнес или новая роль — всё, что позволяет проявить себя, пойдёт в гору. Но теперь вы действуете иначе: без спешки, без борьбы за внимание. Вы не доказываете, вы просто делаете. И именно в этом ваша новая мощь. Финансы становятся стабильнее, когда вы перестаёте конкурировать с миром и начинаете сотрудничать с ним.

В любви — та же честность. Лев больше не хочет быть героем в чужом сценарии. Если в паре есть тепло, уважение и искренность — связь станет крепче, глубже. Но если отношения держатся на привычке или гордости, 2026-й поможет честно отпустить. Свободные Львы могут встретить женщину, которая не восхищается слепо, а уважает — и это зажжёт вас сильнее любого комплимента.

Главная задача года — не перегореть. Ваша энергия — мощная, но не бесконечная. Учитесь отдыхать, не спасать всех вокруг, позволять себе паузу. Вы не теряете силу, когда делаете шаг назад — вы становитесь мудрее.

К финалу года вы поймёте: вам больше не нужно бороться за место под солнцем. Вы — и есть это солнце. Не громкое, не выжигающее, а тёплое, зрелое, уверенное в себе.

