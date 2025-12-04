ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Будет много суеты и хлопот — гороскоп на 5 декабря

4 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня напряженный аспект Луны и Марса в любой миг способен усилить напряженность, добавить суеты и хлопот.

Будет много суеты и хлопот — гороскоп на 5 декабря
Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны срочные дела, вспышки негативных эмоций, технические сбои, дорожные приключения, проявления агрессивности у животных. Часть проблем можно будет обойти или ловко использовать в своих интересах, но возможны и отдельные негативные исходы. День усиливает риск неудачных сделок, поломок, мелких травм, непродуманных авантюр. К вечеру возрастет риск ошибок, распыления внимания, опозданий, дезориентации, запретов, тупиков. Не стоит планировать на вечер важные работы, свидания, поездки.

Овен

Этот день не позволит Овнам скучать и сидеть на месте. Он даст повод для разминки, тренировки в ловкости и маневренности, может позвать в поездку с личными или деловыми целями. Многие Овны продемонстрируют успехи благодаря хитроумию, однако их методы будут срабатывать не всегда. В течение дня возможны неудачные авантюры, моменты конфликтов, просчеты, осечки и тупиковые ситуации, особенно вечером.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам избегать важных начинаний на постоянной основе, рассчитанных на стабильность (например, на гарантированный пассивный доход или ровные личные отношения). Это день романтики и приключений. Возможен легкомысленный подход к делу или к любви. Свобода, выгода, удача могут быть мнимыми. Платой за приятные минуты может быть волнение, дискомфорт, риск, потенциальный ущерб.

Близнецы

Сегодня для Близнецов возрастает риск напряженности в отношениях со значимым человеком. Это может быть объект симпатий, партнер по браку, деловой конкурент или соперник в любви. Могут не сложиться отношения с начальником. Часть подобных ситуаций удастся смягчить, но это не избавит от вероятности столкнуться с проявлениями чужого самолюбования, авантюризма, упрямства или агрессивного поведения.

Рак

Этот день может вовлечь Раков в суету, сделать их зависимыми от обстановки, чужого поведения или каких-то услуг. Возможны приключения в дороге и при поиске работы, ссоры с техподдержкой или представителями лечебных учреждений. В одних делах найдется нетривиальный выход, в других есть риск столкнуться с неудачей. Не всегда будет легко ладить с беспокойными питомцами и сохранять гармонию в любви.

Лев

Сегодня звезды не отговаривают Львов от приключений, но советуют быть в них осмотрительнее и готовиться к разным поворотам событий. Не все задачи этого дня можно будет решить путем остроумных маневров, иногда придется сталкиваться с препятствиями, разочарованиями. Может подвести друг. Пригодится опыт прошлого (например, смирения, терпения или подстраховки). Лучше воздержаться от важных начинаний.

Дева

Девам стоит помнить, что сегодня возрастает вероятность проблем во взаимодействии с важными для них людьми. Возможности смягчить ситуацию (например, перевести какие-то детали в шутку или уладить проблему финансовым путем) имеются, но они - лишь подспорье и рассчитывать на них всерьез не стоит. Не лучший день для попытки начать дело или добиться нужного результата: есть риск потерпеть поражение.

Весы

Сегодня на пути Весов возникнут какие-то помехи, и с некоторыми из них не удастся справиться. В какой-то сфере им придется зайти в тупик, столкнуться с отсрочкой, запретом или пределом своих возможностей. Однако в целом ситуации этого дня имеют скорее положительный подтекст, чему-то учат или позволяют отработать какие-то навыки. Они могут дать поле для пробного маневра или ценный опыт на будущее.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит терять бдительность, так как день может оказаться напряженным и потенциально проблемным, нести срочные хлопоты или аварийные ситуации. Чтобы справиться с кризисом, придется проявить ловкость, гибкость и готовность к риску. Снизить число вероятных осложнений поможет прошлый опыт, знание своих слабостей, превентивная осторожность в любых работах, маневрах и контактах.

Стрелец

Сегодня в интересах Стрельцов вести себя осмотрительно, отказаться от конфликтного поведения, избегать вызывающих действий и чрезмерно бурных реакций на все происходящее, иначе они рискуют создать себе не слишком лестную репутацию. Простой способ снизить напряженность - включить дипломатичность и чувство юмора. Важно помнить, что некоторые пути уже закрыты и попытки нарушить запрет бесполезны.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит учесть риск осложнений в любом занятии, включая бытовые работы и лечебные процедуры. Возрастет число срочных задач, тупиков, срывов и сбоев. Возможны минуты суеты и нервозности, сложности в обращении с инструментами и контактах с животными. Нежелательно брать в дом нового питомца, активно заниматься медицинскими манипуляциями, поисками работы и услуг, подбором персонала.

Водолей

Водолеям важно помнить о неровном характере сегодняшних событий. Сюжеты этого дня не дадут им скучать. Трудности и приключения могут чему-то учить их или настойчиво мотивировать на какие-то действия. Не исключены и отдельные неприятные деструктивные моменты. Это могут быть любовные ссоры, разногласия с друзьями и партнерами, капризы детей, неудачи в спортивных тренировках или деловых операциях.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что этот день чреват для них неприятностями, и не рисковать. Там, где другие способны «отделаться легким испугом» или перевести ситуацию в шутку, типичные Рыбы могут получить стресс и столкнуться с проблемой. Желательно перенести на другое время ответственные сделки, важные встречи и сложные работы, избегать деловой конкуренции, любовных ссор и конфронтации с начальством.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

