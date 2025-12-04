ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для женщины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

4 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Для женщин-Дев 2026 год — это не взрыв перемен, а мягкая, но мощная внутренняя настройка.

Гороскоп для женщины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: lookstudio

Всё лишнее постепенно отходит, и вы вдруг понимаете: больше не хотите жить «правильно». Хочется жить — по-настоящему. Этот год возвращает вам искренность: вместо постоянного контроля появляется доверие к себе, вместо самокритики — доброта.

Вы перестаёте выжимать из себя идеал и позволяете себе быть человеком, а не проектом. 2026 год помогает навести порядок внутри — не ради галочки, а ради покоя. Вы ясно видите, что наполняет, а что просто забирает энергию. И перестаёте терпеть там, где душно. Это год, когда «надёжная Дева» наконец выбирает свободу и гармонию.

В любви вы становитесь мягче, но мудрее. Если рядом человек, с которым можно говорить без страха быть непонятой — отношения станут глубже, спокойнее. Если рядом тот, кто не слышит, — вы перестаёте спасать. Это не о холодности, а о зрелости: вы учитесь любить без самоотмены. Свободные Девы могут встретить того, с кем всё просто — без анализа, без сомнений, без внутренней борьбы.

В делах вы перестаёте гнаться за идеалом и начинаете работать ради смысла. Возможна смена направления, старт собственного дела, творческий поворот или просто осознанное замедление — чтобы качество жизни наконец совпало с качеством труда. Деньги приходят туда, где есть уважение к себе и время на восстановление.

Главное изменение года — вы перестаёте быть себе строгим судьёй. Внутренний голос становится тёплым и поддерживающим. Дом, тело, работа, отношения — всё постепенно встаёт на свои места, когда вы перестаёте держать себя «в тонусе» и разрешаете просто жить.

К концу 2026 года Дева поймёт: жизнь стала проще не потому, что всё идеально, а потому, что всё — честно и по любви.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Лошади на работе в 2026 годуГороскоп для мужчины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для мужчины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для мужчины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп 5 декабря: ждите удивительных совпадений
Гороскоп 5 декабря: ждите удивительных совпадений
Политика конфиденциальностиУсловия использования