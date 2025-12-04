Гороскоп для мужчины-Девы на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Для мужчин-Дев 2026 год — это тихое взросление и возвращение к себе.

Больше не хочется быть просто «надёжным» и «удобным». Хочется быть — живым, уверенным и спокойным. Этот год снимает с вас необходимость соответствовать и учит: уважение к себе важнее любого долга.

В делах появляется кристальная ясность. Вы начинаете различать, где вас действительно ценят, а где просто пользуются вашей ответственностью. Пора либо расти, либо менять направление. Год подходит для перехода на свободный график, запуска личного проекта, обучения новому делу. Вы начинаете зарабатывать стабильнее, как только перестаёте пытаться угодить всем вокруг.

В любви всё тоже становится честнее. Вы больше не строите отношения на терпении — только на уважении. Если рядом человек, с которым можно быть собой, связь станет глубже. Если в паре накопилась усталость, придёт время откровенного разговора. Свободные Девы могут встретить человека, который увидит вашу силу в спокойствии, ум в простоте, надёжность — в теплоте. Это будет союз без шума, но с настоящим доверием.

Главный урок 2026 года — учиться заботиться о себе. Не только о близких, не только о работе, а о себе — о своём теле, покое, внутреннем балансе. Силы не бесконечны, и год мягко покажет: отдых — это не слабость, а часть продуктивности.

К концу года вы почувствуете уверенность, которая не нуждается в доказательствах. Всё стало ровнее, спокойнее, прочнее — потому что вы перестали идти против себя и наконец выбрали свой темп, свой путь и своё «да».

