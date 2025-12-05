ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Конкуренты станут активничать — финансовый гороскоп на 6 декабря

5 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будут ставить подножки соперники.

Фото: freepik

Наш гороскоп помогает настроиться на спокойное и продуктивное течение дня.

Овен

Если у Овнов в предыдущие дни был конфликт с коллегами, то сегодня он может еще больше усилиться. Также с текущими делами может быть полный аврал. Если у вас на работе есть тайные недоброжелатели, то будьте готовы к их активизации. Будьте предельно осмотрительными при использовании техники, машин и механизмов. Может произойти дорогостоящая техническая поломка.

Телец

Тяга Тельцов на рискованные финансовые авантюры может усилиться. Поддавшись на соблазн заработать быстро легкие деньги, вы раскуете получить прямо противоположный результат. Любые финансовые операции с использованием безналичных денег чреваты потерями. Возрастает риск технической поломки, требующей дорогостоящего ремонта. Воздержитесь от инвестиций.

Близнецы

У Близнецов основную проблему этого дня могут составлять трудности в деловом партнерстве. Дало в том, что у вашего основного партнера могут возникнуть неприятности, и он может понести материальные убытки. Косвенно это ударит и по вашим личным интересам в бизнесе. Если вы работаете с клиентскими заказами, то можете столкнуться с излишними придирками заказчиков.

Рак

Сегодня звезды не рекомендуют Ракам отправляться в дальние поездки, командировки. Возможны проблемы с транспортом и документами. Рассчитывать на выполнение плана поездки в рамках графика не приходится. Будьте сдержанны в отношениях с коллегами по работе, поскольку здесь могут быть осложнения. Также могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Особенно это относится к офисной работе.

Лев

Львов-бизнесменов в этот день могут увлечь грандиозные планы в бизнесе с широким размахом. Если вы собираетесь потратить большие деньги под масштабные проекты, то звезды не рекомендуют этого делать, ввиду того, что сейчас неблагоприятное время для капиталовложений. Купленные сегодня товары, станки и оборудование могут не окупить затрат. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Дева

Головной болью Дев в этот день могут стать деловые партнерские отношения. Основной партнер по бизнесу может нарушить сложившиеся договоренности, либо попасть в весьма затруднительное положение. Наиболее острая тема, которую желательно даже не обсуждать с партнером - это условия совместного использования недвижимого имущества и оплаты расходов по его содержанию.

Весы

Весам звезды советуют не относиться излишне эмоционально к своим обязанностям по работе. Может поступить много разноречивой информации и, если вы не стабилизируете свои эмоции, то рискуете принять опрометчивые решения. В зоне риска, прежде всего, отношения с коллегами по трудовому коллективу, а также короткие поездки. Не теряйте рабочее время на посторонние разговоры.

Скорпион

У Скорпионов, занятых творческими видами деятельности может сложиться неблагоприятный день. Особенно это относится к тем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом, торговлей украшениями и спортивной одеждой. Главное - не распылить силы, переключаясь от одного дела к другому, а попытаться сосредоточиться на главном направлении.

Стрелец

Стрельцы сегодня сами себе могут создать неприятности. Вам может быть некомфортно находиться в роли стороннего наблюдателя, и вы предпочитаете проявлять инициативу, активно реагируя на изменения в делах. В итоге может расходоваться много сил при весьма сомнительном результате. Спешка и нетерпимость могут привести вас к осложнению отношений с начальством и компаньонами.

Козерог

У Козерогов в течение всего дня может наблюдаться напряжение по линии деловых связей. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности могут натолкнуться на неудачу. Звезды не советуют отправляться в деловые поездки. Из-за нарушения сроков поставок вы можете потерять доверие партнеров и деловую репутацию. Опасайтесь стрессов.

Водолей

Водолей сегодня не смогут проявить свои деловые качества в коллективной деятельности. Работа в группе явно не ладится, и не стоит без крайней необходимости за неё браться. Индивидуальные виды деятельности на сегодня для вас предпочтительнее. Наблюдается сильное напряжение в сфере финансов и движимого имущества. В том и другом вы рискуете понести ущерб. Воздержитесь от планирования.

Рыбы

У Рыб, занимающих руководящие должности, день может сложиться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. Усиливается конкурентная борьба. Вас могут попытаться оттеснить с рынка услуг. Бизнесменам предстоит достаточно жесткая борьба, чтобы доказать свое право на это место под солнцем. Звезды советуют вам проявить выдержку и не предпринимать ничего радикального.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

