Говорим на деликатные темы — гороскоп на 6 декабря

16-17 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рака способно повысить эмоциональность, усилить потребность в доме и семье, пробудить настойчивое желание поговорить на деликатные темы прошлого или частной жизни.

Гороскоп на сегодня говорит, что может появиться ностальгия по дому и родным местам, возникнуть желание связаться с близкими или посетить далекую родину. Линию поведения начнут чаще диктовать семейные традиции или привычки детства. Может возрасти внимание к частным владениям, к наследству, к вопросам о парковке, к обустройству салона машины как «второго дома». Путешественникам в чужих краях может потребоваться привал или гостиница.

Овен

Сегодня что-то напомнит Овнам о доме, родине или семье. Мысли, известия или эмоции, связанные с этими сферами жизни, могут неожиданно настигнуть их в путешествии, в командировке, в гостях. В течение дня возможны минуты сентиментальности или практические причины, побуждающие связаться с близкими. Может стать актуальным вопрос о делах жилищных, о помощи родителям, о гостинице, парковке или гараже.

Телец

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Тельцов станет более комфортной (что будет особенно важно для них, если они далеко от дома и родных мест, нуждаются в материальной помощи или в моральной поддержке). Им может добавить уверенности тот или иной элемент привычного уклада, присутствие старых знакомых, членов семьи, друзей или доверенных лиц, возможность на чужбине связаться с близкими людьми.

Близнецы

Сегодня интересы Близнецов могут плавно сместиться в сферу домашних хлопот, жилищных дел, семейных планов или материальных нужд. Может наметиться разговор на эти темы, настать момент планового платежа или каких-то трат. У Близнецов, испытывающих денежные затруднения, появится надежда поправить положение и пополнить бюджет, например, за счет семейной поддержки, подарка или поступления компенсации.

Рак

Сегодня Раки могут надеяться на перемены к лучшему. Этот день добавит им удачи, веры в чудо или уверенности в себе, даст им время для внимания к собственным нуждам и потребностям. Многим представителям знака начнут помогать собственные таланты и интуиция, но не останутся в стороне и незримо опекающие их в данный момент «высшие силы». В течение дня придут верные идеи, может поступить важный знак.

Лев

Сегодня внимание Львов могут привлечь домашние дела, семейные тайны, национальные традиции или духовные корни. Может появиться потребность в общении с близкими людьми или с далекой родней. Также этот день способен повысить интерес к регрессивным психологическим техникам, побудить обратиться в архив или к собственным дневникам, воспоминаниям. Не исключено желание побыть в тишине и одиночестве.

Дева

Девам этот день дает возможность побыть среди старых друзей или людей, близких по духу. Также он дает им время побывать в родных местах, пообщаться с родственниками, соприкоснуться со своей семейной историей, «родовым древом», национальными традициями и культурой. Звезды советуют не пропускать такой шанс, если планируется эмиграция, смена места жительства или долгое пребывание вдали от дома.

Весы

Сегодня Весам станет сложнее потакать своим желаниям. На первый план для многих Весов выйдет профессиональная ответственность или семейный долг, обязательство перед старыми друзьями, перед помощниками или земляками. Может появиться нужда в покровительстве, необходимость проявить уважение к старшим или к определенным традициям. Возможно, ради этого придется отложить на пару дней свои личные дела.

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам положительный эмоциональный фон и удачное стечение отдельных обстоятельств. Удача будет чаще выражаться не в быстром легком прогрессе, а в возможности выиграть время и перевести дух. Многие представители знака получат передышку в деловой гонке или возможность приостановить нежелательную для себя сделку. Возрастет надежда на поддержку семьи, на юридическую помощь.

Стрелец

Ситуации этих суток могут напомнить Стрельцам о семейных делах, вопросах жилья или наследства, материальных и моральных обязательствах перед организациями или близкими людьми. Подчеркнув системные зависимости, день также даст помощь и удачу, укажет на свой или заемный канал ресурсов. Есть надежда получить кредит, погасить долг, сохранить доверие и приватность. Невероятные эмоции подарит любовь.

Козерог

Сегодня Козерогам важно поддерживать добрые отношения с окружающими: ладить с членами семьи и соседями, считаться с чужими привычками и взглядами, вовремя проявлять уважение к авторитетам и существующим традициям. Многие Козероги легко справятся с этой задачей благодаря опыту или сложившейся системе общения со своим окружением, а также предусмотрительно оформленным заранее документам и договорам.

Водолей

Этот день обращает внимание Водолеев на те сферы, где им (или от них) сейчас требуются понимание, сочувствие и приватность. В зависимости от ситуации, это может быть здоровье, помощь близким, налаживание добрых отношений с коллегами или соседями, обмен родственными или дружескими услугами, забота о доме или питомце. Может наметиться доверительная беседа на щекотливую тему или закрытое совещание.

Рыбы

Рыбам не стоит пропускать этот день, если они хотят упрочить свое положение. Он укрепит их удачливость и авторитет, обострит чутье, поможет ладить с людьми. Также он улучшит им настроение, подарит поддержку или напомнит о проверенном источнике вдохновения. В числе прочего, он может принести нужные вести и подтвердить ожидания, поможет настроиться на конструктивное общение или принять неизбежное.

