Гороскоп для мужчин-Весов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

5 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Для мужчин-Весов 2026 год — это время, когда больше не получится сидеть между двух мнений.

Гороскоп для мужчин-Весов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: drobotdean

Мир перестаёт ждать, пока вы «взвесите все за и против», и задаёт прямой вопрос: «А ты сам чего хочешь?» Этот год заставляет действовать из личного выбора, а не из привычки угодить всем.

В делах приходит ясность. Вы начинаете чётко чувствовать, какие проекты дают энергию, а какие — выжимают до нуля. 2026-й подходит для перехода на новую должность, изменения формата работы или старта собственного дела. Вам важно перестать быть вечным посредником и занять позицию лидера — спокойно, но уверенно. Финансовый успех придёт, если вы перестанете ждать одобрения и начнёте проявлять инициативу.

В любви наступает честность. Вы больше не держитесь за отношения, где приходится угадывать или доказывать. Там, где есть взаимность, связь станет крепче, глубже, надёжнее. Возможны совместные планы, переезд, разговоры о будущем. Но если отношения держатся на тумане, всё прояснится: либо сближение, либо честное завершение. Свободные Весы могут встретить человека, рядом с которым можно быть собой — не лучшей версией, а живым человеком.

Этот год научит вас новому пониманию гармонии. Она больше не о том, чтобы все были довольны, — а о том, чтобы вы сами не предавали себя. Как только вы начнёте выбирать себя без вины, жизнь вокруг начнёт удивительным образом выравниваться.

К концу 2026 года Весы почувствуют устойчивость и спокойствие, которого давно не было. Вы больше не стоите на одной ноге между «надо» и «хочу» — вы твёрдо стоите на обеих, в центре собственной жизни.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

