ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для женщин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

8 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для женщины-Скорпиона — это не просто новый этап, а перерождение.

Гороскоп для женщин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Тихое, осознанное, но без права на старые сценарии. Вы входите в этот год с чувством, что всё, что не по-настоящему, больше не имеет власти над вами. Ни отношения из жалости, ни работа «ради стабильности», ни роль сильной, когда внутри усталость.

Этот год — о возвращении силы. Не внешней, не в контроле, а внутренней — в ясности, интуиции, правде. Вы перестаёте играть, притворяться и угадывать. Если любовь — то настоящая, если боль — прожитая, если человек не ваш — отпускаете спокойно, без театра. Всё, что остаётся рядом, становится глубже, теплее, надёжнее.

В делах начинается движение. Вы устали быть в тени, и 2026 даёт шанс выйти в свет — запустить проект, сменить сферу, взять лидерство или, наконец, работать на себя. Ваши проницательность, интуиция и выдержка становятся главным капиталом. Деньги приходят туда, где вы действуете уверенно и не растрачиваете энергию на борьбу с тем, что не ваше.

Этот год научит вас новому виду заботы о себе — не демонстративной, а тихой. Сон, вода, паузы, одиночество без вины. Вы поймёте, что чувствительность — не слабость, а навигация, и начнёте слушать себя так же внимательно, как раньше слушали других.

К концу 2026 года вы увидите: вы не стали мягче — вы стали сильнее. Потому что перестали прятать, кто вы есть. А когда Скорпион честен с собой, мир сам выстраивается под его энергию.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Дракона на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для мужчин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для мужчин-Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Держимся подальше от босса — финансовый гороскоп на 9 декабря
Держимся подальше от босса — финансовый гороскоп на 9 декабря
Политика конфиденциальностиУсловия использования