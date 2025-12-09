Готовимся к сюрпризам — гороскоп на 10 декабря

20-21 лунные сутки. Сегодня стоит готовиться к сюрпризам. Не исключено, что уже с утра придется пересмотреть планы, отменить встречу или поездку.

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны неожиданные известия, коварные демотивирующие вопросы и сообщения, нештатные моменты в дороге и в общении, сбои в работе программ и на линиях связи, мелкие аварийные ситуации, случайные факторы, непредвиденные капризы или недомогания. Переход Луны в знак Девы переключит внимание с творческой стороны на практическую. Может потребоваться лечение, обслуживание, мелкий ремонт. Приступая к любым работам, важно учесть риск осложнений и повысить внимание к деталям.

Овен

Сегодня Овнам не стоит оставлять без внимания странные и неприятные ситуации в утренний час, в том числе, неожиданные известия, капризы детей и признаки неважного самочувствия: не исключено, что они будут сигнализировать о каких-то затруднениях. Возможно, из-за них придется отложить поездку или приятные планы, заняться состоянием здоровья, связаться со службой поддержки, доставки или ремонта.

Телец

Этот день может начаться для Тельцов с неожиданного вопроса, неприятного известия или момента непредсказуемости, способного вызвать нервозность и отнять ощущение контроля над ситуацией. Особенно остро будут реагировать на утренний сюрприз Тельцы, рожденные в середине мая. Если дело не срочное, лучше дождаться полудня: к этому времени станут яснее детали и будет проще наладить нужные контакты.

Близнецы

Сегодня утром Близнецам нежелательно отправляться в путь, отсылать важные письма, налаживать контакты, о чем-либо договариваться с друзьями и близкими. В начале дня велика вероятность обрыва связи, неожиданного известия, проблем в дороге, отмены встречи или других помех. Не слишком гармонична и вторая половина дня: она даст повод для мелких забот, подпортит взаимопонимание или снизит комфорт.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что этот день способен с самого утра создавать неожиданные ситуации и предпосылки для разнообразных мелких помех. В начале дня не стоит заключать сделки, проводить банковские операции и совершать покупки. После полудня возрастет вероятность осложнений в любых работах и приключений в коротких поездках. Чтобы снизить риск проблем, важно как можно дотошнее уточнять детали.

Лев

Сегодня звезды предупреждают Львов о вероятности нештатной ситуации утром. В это время лучше воздерживаться от важных встреч, совещаний, собеседований, обсуждения сложных тем с близкими и друзьями. Важно спокойнее реагировать на неожиданные новости и критику, не поддаваться импульсу сразу же высказаться. Во второй половине дня стоит дотошнее отнестись к покупкам, взаиморасчетам и оплате услуг.

Дева

Сегодня утром звезды советуют Девам проявить выдержку: не отвечать слишком быстро на вопрос, не спешить реагировать на неожиданную весть или чужой каприз. Решение проблем лучше начинать около полудня: в это время обострится реакция на раздражители, но и заработает активнее практическая мысль. Не поддаваясь импульсу лишней суеты, во второй половине дня важно быстрее использовать нужные контакты.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не возлагать больших надежд на утренние известия и импульсы. Идеи будут слишком экстравагантными, преждевременными или запоздалыми, спонтанный порыв в данный момент может быть неосуществим. Вторая половина дня добавит мелких забот и досадных помех в связи с технической причиной или самочувствием. Возможно, придется отложить поездку, свидание или желаемое мероприятие.

Скорпион

Сегодня утром звезды советуют Скорпионам под любым предлогом избегать значимых контактов. Если встреча, собеседование, совещание будут внезапно отложены, не удастся наладить связь, высказаться, опубликовать статью или отослать письмо - можно считать это счастливым случаем и заботой судьбы. К любым работам и действиям лучше приступать после полудня, помня о высокой вероятности помех и осечек.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит ожидать в своих делах большого прогресса. Может быть отложена поездка или встреча, изменено расписание или взгляд на какие-то вещи. Во второй половине дня дела у многих Стрельцов пойдут в режиме «шаг вперед и два назад». Возможно, это будет намек на то, что время инициатив на исходе, пора умерить свой пыл или подкорректировать свою тактику.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам спокойнее реагировать на неожиданные утренние обстоятельства, поскольку повлиять на них будет не в их власти. В это время возможны капризы детей, неприятные вести от друзей, финансовые сюрпризы, пересмотр творческих идей. Относительно продуктивный период начнется около полудня, но стоит быть внимательнее: высока вероятность помех, способных усложнить любую задачу.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня в их личном и деловом общении возможны неожиданные моменты и не очень гармоничные перемены. Может произойти внезапный поворот в диалоге, найтись повод для недоверия в мелочах. Есть резон взять паузу на несколько дней, пока ситуация снова не изменится в нужную сторону. Стоит подождать с продолжением свиданий, началом новых переговоров, заключением сделок.

Рыбы

Для Рыб этот день может стартовать с неожиданности. Утром может зависнуть программа, сорваться встреча, подвести помощник, ухудшиться собственное самочувствие. Важно следить, чтобы сюрприз не подпортил нужные отношения. Вторая половина дня создаст предпосылки для разногласий с начальником, партнером, клиентом, врачом или представителем сервиса, а также может усложнить общение в любви и браке.

