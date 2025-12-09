Гороскоп для женщин-Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

2026 год для женщины-Стрельца — как вдох полной грудью после долгой паузы.

Всё, что раньше казалось «удобным» или «надёжным», теперь перестаёт работать. Вам больше нельзя жить в клетке комфорта — даже если она красивая. Этот год зовёт на движение, на поиск, на честный выбор себя.

Вы начинаете слушать внутренний голос — и вдруг понимаете, что именно он ведёт туда, где жизнь снова ощущается живой. Вас ждут новые дороги: смена работы, переезд, обучение, запуск проекта или творческий поворот. Всё, что расширяет горизонты — ваш маршрут. Вселенная будет подталкивать: «Не жди, просто иди». И если вы сделаете шаг — возможности сами начнут появляться.

В любви вы перестаёте играть в компромиссы. Вам больше не нужен кто-то, кто «терпит» ваш характер, — нужен тот, кто идёт рядом, не ограничивая, а вдохновляя. Если отношения тёплые, но свободные, они станут глубже. Если же вы чувствуете, что задыхаетесь — 2026 даст вам смелость выйти. Свободные Стрельцы могут встретить человека, с которым будет не борьба, а полёт. Не зависимость, а синхронность.

Финансово год щедр на новые идеи. Деньги приходят туда, где есть интерес, движение, знание и вера в себя. Вы устали работать просто ради стабильности — и когда перестанете, начнёте зарабатывать больше. Всё, что связано с обучением, коммуникацией, креативом, международными делами — в фокусе удачи.

Главный урок года — свобода без бегства. Не убегать, а выбирать. Не терять корни, а направлять ветра туда, куда хочется лететь.

К концу 2026 года вы почувствуете: вы больше не ищете смысл — вы им живёте.

