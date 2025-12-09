ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Гороскоп для мужчин-Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

9 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для мужчины-Стрельца — это старт нового цикла.

Фото: freepik

Не просто время перемен, а пробуждения. Вы входите в него с внутренним пониманием: «Я больше не хочу быть где попало. Хочу быть там, где живу, а не выживаю». Этот год зовёт к действию, и у вас хватает храбрости ему ответить.

Вы не ждёте шанса — вы его создаёте. Всё, что стояло на месте, теперь двигается: работа, город, отношения, круг общения. Возможны карьерные скачки, путешествия, новые проекты, обучение или запуск собственного дела. Главное — не откладывать, не анализировать бесконечно, а идти. Удача в 2026-м любит тех Стрельцов, кто делает, а не только мечтает.

В любви — тот же принцип. Вы становитесь честнее, прямее, теплее. Если отношения живые и взаимные, они становятся крепче — с ощущением партнёрства, не зависимости. Если всё держится на выгоревших чувствах — вы отпускаете спокойно. Свободные Стрельцы могут встретить человека, рядом с которым не нужно объяснять свои мечты. Он просто поймёт — и пойдёт рядом, не догоняя и не удерживая.

Внутренне вы взрослеете. Понимаете, что свобода без ответственности — пустота. И впервые начинаете строить жизнь, где есть и воздух, и смысл. Где можно быть собой и при этом не терять направление.

К концу 2026 года вы оглянетесь и поймёте: вы наконец живёте не в ожидании приключения — вы им и стали.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

