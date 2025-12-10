Аккуратнее с мнением — финансовый гороскоп на 11 декабря 2025 года

Сегодня не стоит лишний раз говорить.

Наш гороскоп поможет в работе.

Овен

В первой половине дня многие Овны могут попасть в ситуацию, когда обстоятельства могут неожиданно поменяться. Возможно, вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Звезды советуют и в коем случае не делать резких движений и сохранять спокойствие. К концу рабочего дня вам могут поступить хорошие новости. Можно делать короткие деловые поездки.

Телец

Тельцам, занимающим руководящие должности, звезды советуют отказаться от реформирования организационной структуры фирмы или учреждения. Любые перемены сегодня могут нарушить отлаженный ритм работы, что может привести к ухудшению производственных показателей. Ближе к концу дня положение в делах выравнивается, растут доходы и поступают выгодные заказы.

Близнецы

В первой половине дня у Близнецов могут быть проблемы с профессиональным обучением. Не рекомендуется сдавать экзамены и зачеты. Ваша деловая репутация может быть поставлена под сомнение, если выяснится недостаток профессиональных знаний и квалификации. Наиболее важные свои дела и инициативы лучше отложить на вторую половину дня. Ждите хороших новостей.

Рак

Для Раков первая половина дня сопряжена с финансовыми рисками. Банковским работникам и инвесторам, возможно, придется поволноваться. Не рекомендуется делать депозитные вклады, открывать счета в иностранных банках и снимать проценты с вкладов. Вторая половина дня складывается более удачно для тех, кто работает в гостиничном, санаторном и ресторанном бизнесе.

Лев

У Львов, чей бизнес связан с деловым партнерством, первая половина дня может сложиться нестабильно. Дело в том, что у вашего партнера могут быть финансовые убытки, что неблагоприятно отразится на вашем общем бизнесе. Также в это время вам могут задержать оплату за выполненные услуги. В конце рабочего дня положение в делах улучшается. Рекомендуется прислушаться к советам друзей.

Дева

Девам, имеющим свой бизнес, в первой половине дня, возможно, предстоит заниматься кадровыми вопросами. Дело в том, что кое-кто из ваших сотрудников может уволиться, и потребуется срочно искать замену. Отделы по персоналу будут завалены бумажной работой. Звезды советуют вам не торопиться и наиболее важные дела отложить на более благоприятную вторую половину дня.

Весы

Весам творческих профессий, возможно, придется нелегко в первой половине дня. Ваши творческие замыслы с трудом поддаются реализации. Также это неблагоприятный день для тех, кто имеет свободный график работы или привык работать индивидуально, в отрыве от коллектива. Вторая половина дня позволит вам подвести итог дня на мажорной ноте. Успешно идет преподавательская деятельность.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, имеющим в своем распоряжении недвижимую собственность, отложить попытки получить дополнительный доход с этой недвижимости. Например, не рекомендуется составлять и подписывать арендные договоры. Однако вторая половина дня складывается более удачно. Рекомендуется заниматься инвестициями в техническую модернизацию мастерских и офисов.

Стрелец

В первой половине дня у Стрельцов может быть затруднена работа с информацией. Сложно будет отыскать достоверную и актуальную на данный момент информацию. Также ваши аналитические способности в это время будут не на высоте, что может привести к ошибочным решениям. Однако к концу дня вам удастся отрегулировать все затруднения. Вы можете обзавестись перспективным знакомством.

Козерог

Козерогам, причастным к торгово-закупочной деятельности, возможно, придется столкнуться с осложнениями. Звезды не советуют вам в первой половине дня закупать на оптовом складе партию товара с целью её перепродажи. Спрос на товар падает, и сокращаются объемы продаж. Однако во второй половине дня начинают расти доходы у тех, кто работает индивидуально.

Водолей

Чтобы Водолеям не понести материальные убытки в первой половине дня, звезды советуют воздержаться от любых инициатив. Всё, что бы вы ни начали в это время, может оборачиваться против вас. Дело в том, что вам сложно будет правильно оценить материальную выгоду от своих инициатив. Вторая половина дня сложится более успешно для тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, и развлечений.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня звезды советуют сидеть тише воды и ниже травы. Попытки проявить себя в карьере могут обернуться неприятностями. Рекомендуется не делать публичных заявлений и вступать в контакт с начальством или представителями власти. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. К концу рабочего дня складывается благоприятная ситуация для надомного труда и семейного бизнеса.