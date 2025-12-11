Отношения очень удивят — любовный гороскоп на 12 декабря

Сегодня будем кайфовать от любви.

Наш гороскоп поможет укрепить отношения.

Овен

Сегодня судьба испытывает терпение Овнов и силу их любви круговоротом беспокойных событий и приключений. Многим Овнам покажется, что они окончательно запутались и угодили в тупик, и лишь поздний вечер опровергнет их опасения. Будет устранено препятствие или любимый человек снова выйдет на связь.

Телец

Сегодня звезды обещают влюбленным Тельцам поступление информации: свежих новостей, актуальных подсказок, сообщений от любимого человека или новых известий о нем. Но общая атмосфера дня может оставаться напряженной и не внушать доверия. Приятный разговор или новая встреча вероятнее в вечернее время.

Близнецы

Влюбленным Близнецам стоит помнить, что до наступления вечера они в невыгодной роли или в неясном положении, и торопить события бесполезно. Зато вечерний диалог обещает стать приятным. Возможно, партнер начнет его сам. Отвечать на сообщение, задавать вопрос или объявлять ответ лучше в конце дня.

Рак

Сегодня цепочка нервирующих событий может показаться влюбленным Ракам бесконечной, а путь, который они выбрали для развития романа, тупиковым. Звезды советуют не терять надежду и терпение: скорее всего, в течение дня наладится связь, найдется повод для разговора или поступят проясняющие известия.

Лев

Сегодня Львы могут надеяться на прогресс в своих любовных делах, но им не стоит ускорять его искусственно. До наступления вечера лучше воздерживаться от активности. В конце дня улучшатся условия общения, именно в это время стоит отвечать на приглашения и комплименты, договариваться о встрече.

Дева

События этого дня способны привести влюбленных Дев в сильное волнение, а новости побудить к сомнительной инициативе. Они рискуют утратить самоконтроль и ясность мышления. Для общения с любимым человеком лучше выбрать вечер: он изменит тон и образ мыслей, снимет препятствия и рассеет пелену иллюзий.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня хороший момент для их личных контактов наступит вечером, а когда - они почувствуют сами. Возможно, появится идея или придет известие. Пока этот момент не настал, им желательно избегать выхода на связь, зато в конце дня можно начать и поддержать любую беседу.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы окончательно поймут, что их стиль общения не вполне соответствует требованиям момента, и если они хотят быть услышанными, им пора подкорректировать свою манеру речи. В зависимости от ситуации и возможностей, им придется перейти на другой тон, лексикон или способ связи.

Стрелец

Сегодня звезды не в силах существенно повысить шансы Стрельцов в любви, но пополняют их арсенал обольщения представителей другого пола таким ценным качеством, как красноречие. Также их может ждать интересная информация, приятный комплимент или хорошее предложение. Для общения лучше выбрать вечер.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня романтические истории таят в себе для них долю коварства. Лучше не торопить события в личной жизни, даже если ситуация выглядит обнадеживающе и приятно. Козероги, ожидающие известий от далекого возлюбленного или поклонника, могут получить их только вечером.

Водолей

Пока не настал вечер, звезды советуют Водолеям воздерживаться от любовной инициативы самим и не поддерживать ее слишком активно, если она исходит от партнера: умеренность будет лучшим способом сохранить гармонию. Свидание или разговор не стоит планировать на ранний час, лучше дождаться конца дня.

Рыбы

Этот день не добавит любовным отношениям Рыб устойчивости. Разногласия, которые он наметит или подчеркнет, могут сыграть негативную роль в дальнейшем, продолжая расшатывать основы и нести сюрпризы. Для любовной дипломатии подходит вечер, при условии, что есть возможность перейти на нейтральный тон.