Сглаживаем противоречия — любовный гороскоп на 13 декабря

Сегодня нам стоит быть аккуратнее с фразами в отношениях.

Наш гороскоп представляет собой обзор астрологических тенденций дня для всех знаков зодиака.

Овен

Для влюбленных Овнов события этого дня могут стать приятными. Любимый человек готов общаться и не прочь выйти на связь первым. Но может найтись и повод для уныния. Иссякает запас энергии, свободного времени или иного ресурса, благодаря которому многие Овны имели возможность активно развивать роман.

Телец

Сегодня гармоничные стороны романтических отношений возьмут у Тельцов верх над нервирующими и негативными. Там, где сохраняется причина для опасений и раздражения, забрезжит свет в конце туннеля и ослабление влияния злого рока. Это подходящий момент для обмена небольшими знаками любви и внимания.

Близнецы

Этот день радует влюбленных Близнецов минутами приятного личного общения. Он дарит им надежду на взаимный лояльный настрой, на знаки симпатии и комплименты, а также на общую гармоничную обстановку свидания. Нервирующие и вызывающие моменты в поведении партнера все еще возможны, но будут сглажены.

Рак

Сегодня личные отношения Раков окажутся гармоничнее и ровнее, если представители этого знака в любой ситуации будут выбирать путь дипломатичных уступок. В данный момент обстановка еще не склоняет к излишней резкости и открытому противостоянию, дает шанс нейтрализовать повод для потенциальных ссор.

Лев

В этот день для Львов возрастает вероятность приятного известия или предложения. Звезды советуют не упускать случай, если хочется оживить контакты с любимым человеком или перевести диалог с ним в более гармоничное русло. Романтическое общение можно совместить с посещением интересного мероприятия.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня в романтическом общении играют особую роль манера речи и чувство меры. Важно говорить соответствующие моменту слова, обходя неприятные детали. Есть шанс покорить пассию интеллектом, эрудицией, уровнем культуры, советом, комплиментом или стильным подарком.

Весы

Сегодня ничто не мешает Весам включиться в романтическое общение, ответив на чужое послание или мягко спровоцировав диалог самим. Разговор будет взаимно приятным именно благодаря их манере речи. Весам, ищущим любовный идеал, пригодятся познания в сфере искусства и культуры, эрудиция и знание языков.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды намекают, что сейчас им не стоит форсировать события поспешным переходом к новой тактике. Также им не стоит отчаиваться, если ситуация кажется тупиковой. Для инициатив в новом направлении момент еще не настал, но те или иные приятные минуты компенсируют эту задержку.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня возрастает вероятность приятного личного сообщеиия или предложения, но не все Стрельцы согласны его ждать. Часто они будут не прочь сами инициировать диалог, и вполне успешно. Красноречие и умение говорить комплименты компенсирует многим Стрельцам иссякающий запас энергии.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что сегодня взаимную симпатию подпитывает приятное общение. Умение поддержать беседу будет большим плюсом, особенно, если она ведется на расстоянии и на иностранном языке. К тому же, это шанс косвенно продемонстрировать вкус, эрудицию и общий интеллект.

Водолей

Этот день помогает Водолеям начать или поддержать романтическое общение, невзирая на возможное расстояние, разницу менталитетов и другие разделяющие обстоятельства. Приятные беседы с любимым человеком или хорошие известия о нем дадут многим представителям знака надежду на гармоничное будущее.

Рыбы

Сегодня звезды проверят влюбленных Рыб на умение поддерживать нейтральный тон, на готовность искать точки равновесия и сглаживать противоречия. Но Рыбам важно помнить, что это обоюдный процесс, и не винить себя, если к тому же не стремится партнер. Желательно воздержаться от любых активных шагов.

