Неблагоприятный для карьеры день — финансовый гороскоп на 13 декабря

В нашем гороскопе описываются общие настроения, возможные события и рекомендации, которые помогут читателям лучше ориентироваться в текущих энергетических влияниях.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с некоторыми проблемами, требующими незамедлительного решения. Прежде всего, речь идет о текущих делах. Если их не выполнить сразу и отложить в долгий ящик, то объем работы может нарастать, как снежный ком, что еще более усугубит положение. Звезды советуют по мере возможности дистанцироваться от контактов с начальством. Ищите помощи у друзей.

Телец

У Тельцов этот день может пройти в напряжении. Основная причина - негативный информационный фон. К вам будут поступать малоприятные известия, под действием которых вы можете принять ошибочные решения. Звезды не советуют вам назначать деловые свидания, совершать поездки и раздавать обещания. Однако бизнесмены смогут найти поддержку у представителей власти.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут быть проблемы с деньгами. Звезды обращают ваше внимание на то, что сегодня вы будете склонны тратить больше, чем обычно, в связи с чем, в оборотных средствах для бизнеса может образоваться дефицит. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы, поскольку потом будут проблемы с возвратом. Работники сферы услуг могут почувствовать отток клиентов.

Рак

У Раков может сложиться неблагоприятный день для делового партнерского сотрудничества. Отношения могут осложниться из-за вашего излишне эмоционального и непоследовательного поведения. Чем меньше инициатив будет от вас исходить, тем лучше будет для пользы дела. Трудно придется сегодня тем, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов.

Лев

Львам сегодня звезды не советуют заниматься тайной деятельностью. Постарайтесь игнорировать разного рода слухи и сплетни и не ввязывайтесь в бесплодные выяснения отношений с коллегами по трудовому коллективу - ничего, кроме дополнительного нервного стресса, это не даст. Могут осложниться дела у тех, кто имеет свободный график и самостоятельно решает, когда и что следует делать.

Дева

Неблагоприятно может сложиться этот день для Дев, занятых творческими видами деятельности. Устроители выставок, спортивных и детских мероприятий могут столкнуться с осложнениями. Все виды групповой деятельности могут быть сопряжены с отсутствием взаимопонимания. Звезды не советуют сегодня заниматься перспективным планированием и проектно-конструкторскими работами.

Весы

У Весов сегодня может сложиться весьма напряженный день для деловой активности. Прежде всего, звезды советуют обратить внимание на ту информацию, которая будет поступать к вам в течение всего дня. Обязательно проверяйте, соответствуют ли поступающие сведения действительности. В противном случае вы можете принять ошибочные решения и понести материальные убытки. Особенно это касается торговцев.

Скорпион

Скорпионам этот день не обещает быть легким в деловой активности. Основные риски могут исходить от поступающей информации, которая будет, во многом, противоречивой проблем. Самое лучшее - не повестись на неё, и не принимать поспешных решений. Вообще, чем больше вы будете проявлять нетерпения, тем скорее допустите ошибки. Звезды советуют вам отложить деловые встречи и поездки.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, сегодня могут возникнуть проблемы с оборотными средствами. Ожидаемые финансовые платежи на ваши счета могут задерживаться, а запланированные расходы нечем будет оплачивать. Наибольшее напряжение испытают те, чья деятельность напрямую связана с кредитно-финансовой работой (банковские работники, кассиры, операторы, бухгалтера).

Козерог

Козероги сегодня могут почувствовать, что их усилиям в делах оказывается сопротивление. Будто кто-то или что-то пытается ограничить вашу свободу действий. Если вы допускаете в своей работе нарушения закона, то можете столкнуться с проверками и контрольными закупками со стороны фискальных служб. По линии партнерского сотрудничества может быть много разногласий.

Водолей

Водолеи сегодня могут столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами, в результате чего придется в оперативном порядке пересматривать свои прежние планы. Это тем более вероятно, если у вас имеется коллективный бизнес на паях с другими акционерами. Могут обостриться разногласия по поводу дальнейшей стратегии вашей фирмы. Чем больше людей вовлечетесь в обсуждение, тем хуже пойдут дела.

Рыбы

Рыбам сегодня звезды советуют не делать ставку на спекулятивную финансовую деятельность. Игроки на товарно-сырьевой и фондовой бирже могут оказаться в убытке. У тех, кто делает карьеру, этот день может сложиться неблагоприятно. Если ваше поведение будет недостаточно гибким и дипломатичным, то это может негативно отразиться на деловой репутации. Держитесь подальше от тайной деятельности.

