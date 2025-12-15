Утрясем деликатные вопросы — финансовый гороскоп на 16 декабря

Сегодня общение поможет в работе.

Наш гороскоп подойдёт тем, кто хочет прожить день осознанно, без спешки и лишних ожиданий, прислушиваясь к себе и окружающим обстоятельствам.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться на укреплении отношений с деловыми партнерами из других стран и регионов. С ними у вас могут установиться дружеские отношения с перспективой дальнейшего сотрудничества. Хорошо заниматься расширением географии бизнеса, выходить на новые рынки. Посещение международных выставок может стать прекрасным стимулом в развитии.

Телец

Хороший день для Тельцов, владеющих своим бизнесом или занимающих руководящие должности в государственных учреждениях. Ваши реформаторские устремления могут получить поддержку и развитие. У бизнесменов сотрудничество с госструктурами имеет большие перспективы. Можно заниматься обновлением производства, делать кадровые перестановки и оптимизировать бюджет.

Близнецы

У Близнецов может сложиться удачный день для раскрутки бизнеса и урегулирования юридических вопросов. Если у вас были судебные тяжбы, то, возможно, удастся прийти к мировому соглашению. Подписанный договор о партнерском сотрудничестве может получить успешное развитие и иметь прекрасные перспективы. Рекламные акции проходят успешно, ваши услуги становятся более популярными.

Рак

Раки сегодня могут тяготеть к практическим видам деятельности. Если вы только начинаете свою профессиональную деятельность, то это хорошее время для получения новых навыков в работе с инструментами. Можете рассчитывать на помощь и содействие коллег по трудовому коллективу и старших, более опытных товарищей. Хороших результатов добьются те, кто работает в ремонтных мастерских.

Лев

Львы, творческих профессий, особенно занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, могут запомнить этот день как один из лучших. Смогут проявить свои таланты деятели сценического искусства. Хороший день для консультаций в сетевом маркетинге, устроения концертов, выставок, проведения массовых мероприятий. Однако, возможны осложнения с коллегами по работе.

Дева

Хороший день может сложиться для Дев, работающих в сфере жилищно-коммунального, строительного и ремонтного бизнеса. Бизнесменам рекомендуется пригласить дизайнера по интерьеру или запланировать график работ по улучшению условий работы в офисе. Можно с успехом вести отделочные работы в помещениях, приобретать мебель и офисную технику. Важно завершать начатые дела.

Весы

Весы могут запомнить этот день как весьма удачный с точки зрения установления и развития новых деловых связей. Вам удается с легкостью находить общий язык с совершенно разными людьми, которые готовы будут пойти на сотрудничество. Поиск полезной информации не вызовет у вас никаких затруднений. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь к себе новых подписчиков и заказчиков.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться хороший день для приобретения недвижимой собственности, а также капиталовложений в строительство и сельское хозяйство. Также могут вырасти доходы у тех, кто работает в семейном бизнесе и на дому. Это благоприятный день для покупки оптовых партий товара с целью перепродажи. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и профессионального мастерства.

Стрелец

Чем активнее будут вести себя Стрельцы, тем успешнее может пройти этот день. Звезды советуют максимально инициировать себя на новые начинания. Особенно это относится к тем, чья работа связана с поездками, контактами, торгово-закупочной, посреднической деятельностью, а также с консультациями и оформлением деловых бумаг. Вы сумеете найти подход к любому интересующему вас человеку.

Козерог

Звезды могут сегодня благоприятствовать Козерогам в индивидуальной трудовой деятельности. Также весьма успешно смогут поработать те, кто имеет отношение к ресторанному, гостиничному, санаторно-курортному бизнесу. Если вы ищете возможности для дополнительного заработка, то вполне можете найти себе работу по совместительству или на полставки в удаленном режиме.

Водолей

Водолеям звезды советуют активнее включаться в коллективную работу. Вы сможете проявить себя координатором, объединяя усилия многих людей в работе над совместными проектами. Не пренебрегайте советами друзей - они смогут дать вам ценную идею. В целом это прекрасный день для инициативных творческих людей с инженерно-техническим и научным складом мышления.

Рыбы

Рыбы сегодня могут урегулировать любые деликатные вопросы путем тайных переговоров с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то можете получить в свое распоряжение ценную конфиденциальную информацию. Рекомендуется не отступать от заранее намеченных планов и не реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка. Последовательность в действиях даст нужный результат.

