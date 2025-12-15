Гнем свою линию, но мягко — любовный гороскоп на 16 декабря

Сегодня нам стоит приложить усилия в отношениях.

Наш гороскоп поможет понять общее настроение, возможные внутренние состояния и направления для принятия решений.

Овен

Сегодня звезды могут проверить Овнов на умение управлять своим темпераментом и эмоциями, на готовность к потенциальным испытаниям и стрессам. Без этих качеств им не обойтись, если они хотят продолжать завязавшийся роман. Чем глубже чувства и сильнее стремление к цели, тем важнее пройти этот тест.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит бояться, что партнер поступит неподобающим образом, добавит им проблем или поставит их в неловкое положение. Изменившаяся обстановка или смена настроения не позволит ему действовать в прежней авантюрной манере. Возможно, он попытается доказать, что умеет быть серьезным.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы не слишком свободны и раскованы внешне и внутренне. Они могут стать неожиданно молчаливыми, медлительными или мнительными. Возможно, они окажутся в плену воспоминаний или в тисках каких-то сдерживающих обстоятельств, мешающих им быть открытыми, игривыми и позитивными.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам наслаждаться минутами тишины, покоя, согласия и предсказуемости, которые в последнее время могли выпадать им в личной жизни не слишком часто. В ближайшие дни в романтических отношениях настанет новый период, который не даст им расслабиться и будет держать их в тонусе.

Лев

Сегодня Львы рискуют утратить часть своей энергии, харизмы и обаяния, стать на время заложниками каких-то обстоятельств или эмоций. Это не слишком навредит им в сложившихся отношениях, но снизит их возможности очаровывать, если их роман стартовал не так давно или они находятся в поиске знакомств.

Дева

Сегодня влюбленные Девы могут стать не очень открытыми и контактными, или окажутся временно лишены возможности общаться с объектом своих симпатий. Вместо интересных разговоров их в этот день может ждать вынужденная пауза, которую придется чем-то заполнить, например, воспоминаниями или фантазиями.

Весы

Весам звезды говорят, что этот день не очень хорош для романтического свидания. Весы, чья личная жизнь давно и прочно сложилась, могут проигнорировать это обстоятельство и не обращать на него внимания, но его стоит учесть Весам, которые начали роман недавно и сделали ставку на приятную переписку.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам положиться в любви на свои чувства, опыт и голос своего сердца. Многим Скорпионам интуиция подскажет, что сейчас они на верном пути и не должны в нетерпении форсировать события. Если любимый человек пока не разделяет их планов, не беда, вскоре он их поддержит.

Стрелец

Сегодня стечение обстоятельств может разойтись с любовными планами Стрельцов. Звезды намекают, что спорить с судьбой в эти сутки бесполезно. Лучше воздержаться от важного разговора, предложения или отсылки письма, повременить с отправкой личного фото, перенести на другой день приятную встречу.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что для них настала пора активности, что, впрочем, не означает бурного старта, спешки и суеты. Ситуации этого дня подходят скорее для оценки обстановки и подготовки декораций для близкого успеха. Не стоит игнорировать знаки судьбы и свой внутренний голос.

Водолей

В этот день Водолеям может с некоторым трудом даваться роль романтичных беспечных влюбленных. Они рискуют оказаться в замкнутом круге правил или каких-то эмоций, за который не смогут выйти вплоть до ночи. Звезды советуют не унывать и уверяют, что возможность для приятного общения еще представится.

Рыбы

События и эмоции этого дня вновь покажут Рыбам, что они придерживаются определенных ценностей и взглядов на любовь, и их установки вряд ли смогут когда-либо резко измениться. Для многих Рыб будет проще продолжать следовать им, а не пытаться подстроиться к другому формату отношений и чуждым идеям.

