ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Идем к самосовершенствованию — финансовый гороскоп на 17 декабря

16 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит подтягивать свои слабые стороны.

Идем к самосовершенствованию — финансовый гороскоп на 17 декабря
Фото: prostooleh

Наш гороскоп подскажет, как зарабатывать больше.

Овен

У Овнов хороший день для наведения порядка в повседневных делах. Особенно успешно пойдут дела у работников офиса, медицинских учреждений, жилищно-коммунального хозяйства и ремонтных мастерских. Благодаря хорошим отношениям с коллегами и начальством и собственному добросовестному отношению к работе, вам удастся добиться неплохих результатов. Лучшее время дня - полдень.

Телец

У Тельцов в середине дня может быть прекрасное время для раскрутки бизнеса. Звезды советуют вкладывать деньги в рекламную кампанию, совершать дальние поездки, вести деловую переписку с иностранными партнерами. Успеха удастся добиться за счет расширения ассортимента предлагаемых услуг и выхода на новые рынки. Увеличат свои доходы те, кто работает в издательских домах.

Близнецы

У Близнецов, имеющих свой бизнес, может сложиться успешный день для инвестиций в недвижимость. Удачное время для жилищно-коммунальных и ремонтно-строительных работ. Можно закупать и монтировать техническое оборудование в производственные площадки, мастерские, офисы. А вот для решения юридических вопросов день складывается неблагоприятно. Не рекомендуется подавать исковые заявления.

Рак

Это один из лучших дней для Раков, занятых торгово-закупочной деятельностью. Могут ускориться информационный и товарно-денежный оборот, в том числе и благодаря выгодному партнерскому сотрудничеству. Успешно проходят деловые поездки, контакты, встречи, собрания, консультации. Полезная информация сама идет вам в руки. Главное - быстро реагировать на благоприятную конъюнктуру.

Лев

Львам звезды советуют сегодня не терять время понапрасну, а наращивать активность в работе. Возможно, вам удастся существенно увеличить производительность труда и обеспечить рост доходов. Вы можете быть обеспечены выгодной работой. Во многом это может произойти благодаря хорошему взаимодействию с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас много опыта.

Дева

В течение этого дня Девы могут почувствовать в себе прилив активности и жажды бурной деятельности. Звезды советуют вам в любом деле стараться проявить инициативу. Особенно хорошо это может отразиться на творческих работниках, связанных со сценическим искусством и тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и курортно-санаторному лечению.

Весы

Этот день может благоприятствовать Весам к спокойной исследовательской работе. Звезды советуют отказаться от строгого следования жесткому графику работы и ориентироваться по обстановке. Вам скорее удастся добиться поставленных целей, если вы будете прислушиваться к своей интуиции. Хорошие доходы получат те, кто работает на дому, в гостиницах и на строительных площадках.

Скорпион

Для успешного дня звезды советуют Скорпионам активнее включаться в коллективную работу в составе творческой группы единомышленников. Вы сумеете тонко уловить ту общую идею, которая способна объединить многих людей вокруг единого проекта. Хорошее время для проведения разного рода собраний, совещаний, проектно-конструкторских работ и планирования на длительную перспективу.

Стрелец

У Стрельцов может сложиться хороший день для карьерного роста. Вы почувствуете благоприятные влияния звезд через позитивные обстоятельства. Бизнесмены и руководители смогут принять взвешенные управленческие решения. Наибольших успехов добьются те из вас, кто умеет последовательно и методично идти к намеченной цели и не отклоняется с ранее выбранного пути.

Козерог

Козерогам звезды советуют сегодня искать удачи в расширении своего бизнеса, поиске новых рынков сбыта и поставщиков продукции из других регионов. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии. Благодаря рекламе в средствах массовой информации вам удастся сделать свой бизнес более популярным и востребованным. Хорошо могут пойти дела при работе на вахте.

Водолей

У Водолеев может сложиться хороший день для урегулирования проблем с законом, в том числе для урегулирования деликатных вопросов методами тайной дипломатии. Дополнительные доходы получат те, кто работает в гостиницах, в ресторанах и в центрах санаторно-курортного лечения. Успешно пойдут дела при оформлении причитающихся по закону выплат пособий, компенсаций, субсидий и пр.

Рыбы

У Рыб сегодня прекрасный день для укрепления делового партнерства и обзаведения новыми дружескими связями. Хорошо заниматься обсуждением дальнейших планов в неформальной обстановке. В поле вашего зрения появятся новые люди, которые вполне смогут стать вам надежными компаньонами в будущем. Используйте это время для повышения уровня профессиональной квалификации.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Тигра на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для мужчин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для мужчин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для женщин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для женщин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Политика конфиденциальностиУсловия использования