Идем к самосовершенствованию — финансовый гороскоп на 17 декабря

Сегодня нам стоит подтягивать свои слабые стороны.

Наш гороскоп подскажет, как зарабатывать больше.

Овен

У Овнов хороший день для наведения порядка в повседневных делах. Особенно успешно пойдут дела у работников офиса, медицинских учреждений, жилищно-коммунального хозяйства и ремонтных мастерских. Благодаря хорошим отношениям с коллегами и начальством и собственному добросовестному отношению к работе, вам удастся добиться неплохих результатов. Лучшее время дня - полдень.

Телец

У Тельцов в середине дня может быть прекрасное время для раскрутки бизнеса. Звезды советуют вкладывать деньги в рекламную кампанию, совершать дальние поездки, вести деловую переписку с иностранными партнерами. Успеха удастся добиться за счет расширения ассортимента предлагаемых услуг и выхода на новые рынки. Увеличат свои доходы те, кто работает в издательских домах.

Близнецы

У Близнецов, имеющих свой бизнес, может сложиться успешный день для инвестиций в недвижимость. Удачное время для жилищно-коммунальных и ремонтно-строительных работ. Можно закупать и монтировать техническое оборудование в производственные площадки, мастерские, офисы. А вот для решения юридических вопросов день складывается неблагоприятно. Не рекомендуется подавать исковые заявления.

Рак

Это один из лучших дней для Раков, занятых торгово-закупочной деятельностью. Могут ускориться информационный и товарно-денежный оборот, в том числе и благодаря выгодному партнерскому сотрудничеству. Успешно проходят деловые поездки, контакты, встречи, собрания, консультации. Полезная информация сама идет вам в руки. Главное - быстро реагировать на благоприятную конъюнктуру.

Лев

Львам звезды советуют сегодня не терять время понапрасну, а наращивать активность в работе. Возможно, вам удастся существенно увеличить производительность труда и обеспечить рост доходов. Вы можете быть обеспечены выгодной работой. Во многом это может произойти благодаря хорошему взаимодействию с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас много опыта.

Дева

В течение этого дня Девы могут почувствовать в себе прилив активности и жажды бурной деятельности. Звезды советуют вам в любом деле стараться проявить инициативу. Особенно хорошо это может отразиться на творческих работниках, связанных со сценическим искусством и тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и курортно-санаторному лечению.

Весы

Этот день может благоприятствовать Весам к спокойной исследовательской работе. Звезды советуют отказаться от строгого следования жесткому графику работы и ориентироваться по обстановке. Вам скорее удастся добиться поставленных целей, если вы будете прислушиваться к своей интуиции. Хорошие доходы получат те, кто работает на дому, в гостиницах и на строительных площадках.

Скорпион

Для успешного дня звезды советуют Скорпионам активнее включаться в коллективную работу в составе творческой группы единомышленников. Вы сумеете тонко уловить ту общую идею, которая способна объединить многих людей вокруг единого проекта. Хорошее время для проведения разного рода собраний, совещаний, проектно-конструкторских работ и планирования на длительную перспективу.

Стрелец

У Стрельцов может сложиться хороший день для карьерного роста. Вы почувствуете благоприятные влияния звезд через позитивные обстоятельства. Бизнесмены и руководители смогут принять взвешенные управленческие решения. Наибольших успехов добьются те из вас, кто умеет последовательно и методично идти к намеченной цели и не отклоняется с ранее выбранного пути.

Козерог

Козерогам звезды советуют сегодня искать удачи в расширении своего бизнеса, поиске новых рынков сбыта и поставщиков продукции из других регионов. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии. Благодаря рекламе в средствах массовой информации вам удастся сделать свой бизнес более популярным и востребованным. Хорошо могут пойти дела при работе на вахте.

Водолей

У Водолеев может сложиться хороший день для урегулирования проблем с законом, в том числе для урегулирования деликатных вопросов методами тайной дипломатии. Дополнительные доходы получат те, кто работает в гостиницах, в ресторанах и в центрах санаторно-курортного лечения. Успешно пойдут дела при оформлении причитающихся по закону выплат пособий, компенсаций, субсидий и пр.

Рыбы

У Рыб сегодня прекрасный день для укрепления делового партнерства и обзаведения новыми дружескими связями. Хорошо заниматься обсуждением дальнейших планов в неформальной обстановке. В поле вашего зрения появятся новые люди, которые вполне смогут стать вам надежными компаньонами в будущем. Используйте это время для повышения уровня профессиональной квалификации.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.