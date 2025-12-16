Уходим в свою ракушку — гороскоп на 17 декабря

26-27 лунные сутки. Основная часть этого дня благоприятствует углубленной работе или отдыху, молчанию и уединению.

Гороскоп на сегодня говорит, что возможна инертность, скрытность, мнительность. Блокировать новые идеи может замкнутый круг старых правил, традиций, ценностей или психологических зависимостей. Вечером ситуация изменится. Сближение Луны и Меркурия вернет общительность и поможет наладить контакт, принесет новости и создаст более веселое живое настроение в целом. Может проснуться любопытство и тяга к разговорам о приятном, интерес к учебе, личной переписке, путешествиям или средствам связи. Не будет лишним знание иностранных языков.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня не стоит резко менять вектор внимания, отвлекаться от начатых дел и терять концентрацию на них. Вплоть до вечера будет естественной некоторая инертность, и лучше, если это будет полное погружение в полезную работу, чем зацикленность на бесплодных эмоциях и фантазиях. Вечер даст повод отвлечься. Возможно, придут приятные новости или захочется прогуляться.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит проявить терпение и дождаться вечера, если они ждут новостей, пытаются наладить связь или ищут информацию. Именно в конце дня возрастет вероятность получения известий (в том числе, из чужих краев и с далекой родины), сообщений о денежных переводах, судьбе почтовых отправлений, доставке товаров или нужных маршрутах. Также добавится условий для романтического общения.

Близнецы

Основная часть этого дня может вынуждать Близнецов к пассивности, скрытности и отказу от лишних контактов. Возможно, причиной будет самочувствие или условия работы, необходимость выполнения профессионального или семейного долга. Близнецам, изнывающим от недостатка общения, звезды советуют ждать вечера: скорее всего, на исходе дня обстановка изменится и взаимный интерес к диалогу вновь оживится.

Рак

Этот день позволяет Ракам продлить отдых или плановые занятия. Вплоть до вечера может сохраняться медитативный настрой, доля инертности, склонность к молчанию, уединению, погружению в эмоции или фантазии. Звезды советуют насладиться периодом тишины, так как в конце дня покой может быть нарушен какими-то известиями. Возможно, поступит интересное сообщение, оживится личная или служебная переписка.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня они могут быть вплоть до вечера лишены приятных для себя вещей: любовной романтики, интересного общения, базы для гармоничного самовыражения. Возможно, придется остаться дома или в офисе, провести много времени в закрытом помещении или в уединении. Но в конце дня скука или уныние будут компенсированы: завяжется беседа, придет идея или поступит известие.

Дева

Сегодня Девам не стоит огорчаться, если вокруг них царит информационный вакуум или отказывается работать их собственная мысль. Основная часть дня действительно может пройти в тишине или в ожидании, и лучше воспринимать эту ситуацию как небольшую перезагрузку. Оживление линий связи ожидается вечером. День может закончиться семейным совещанием, известием о жилье, работе или недвижимости за рубежом.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить на вечер приятные для себя прогулки и контакты, а также обсуждение интересных для себя тем, включая творческие и романтические. Нежелательно торопить события и тем Весам, которые запланировали предпраздничный шопинг. Скорее всего, в течение дня для такого времяпрепровождения будет мало условий, зато в конце дня наладится связь и начнется приток информации.

Скорпион

Пока не настал вечер, у Скорпионов есть время для себя и своих нужд. В зависимости от ситуации, они могут наслаждаться покоем или удачей, приводить в порядок дела, потакать своим базовым привычкам или отдельным прихотям. В конце дня звезды советуют следить за почтой и новостями: возможно, появятся финансовые или юридические данные, поступит информация о возможном покупателе или денежный перевод.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня они ничего не потеряют, если проведут основную часть дня в уединении. Это подходящее время для наведения порядка во внутренней жизни, проверки защит и перезагрузки мышления. Отсутствие вдохновения, нехватка слов и пауза в контактах будут временными явлениями. С наступлением вечера вновь появится красноречие, придут новости и сложатся условия для общения.

Козерог

Сегодня Козероги хорошо ориентируются в знакомых им сферах, но могут теряться, когда речь заходит о будущем или о чужих краях. В этом случае звезды советуют им дождаться вечера: он принесет вести из-за рубежа, оживит нужные контакты или добавит возможностей для поиска полезной информации, включая научную, правовую и медицинскую. Может пригодиться знание далеких маршрутов или иностранных языков.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не в их интересах поддерживать важные разговоры. По возможности, стоит воздерживаться от собеседований, договоренностей и раскрытия своих планов, включая профессиональные. Вечер даст больше свободы в коммуникациях и условий для гармоничного общения, но скорее личного, чем делового. Он может принести новости или идеи, усилить интерес к учебе или романтике.

Рыбы

До наступления вечера Рыбы свободны в выборе линии поведения и связаны лишь своими планами, правилами и убеждениями. Многие Рыбы будут чувствовать себя в этой системе очень уютно и вряд ли захотят что-то менять. Им не стоит упускать время, если они хотят отдохнуть или подвести итоги. Если вечером придет личная или деловая информация, не стоит ее игнорировать, как минимум, ее надо взять на заметку.

