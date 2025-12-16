Фейерверки ожидаем вечером — любовный гороскоп на 17 декабря

Сегодня нам будет здорово в любви.

Наш гороскоп поможет сделать отношения яркими и искренними.

Овен

Сегодня поведением Овнов управляют эмоции и чувственные желания, они могут преследовать их даже во время работы. Это день, когда трудно уйти от морока эротических фантазий. Овнам, ожидающим вестей от любимого человека или возможности с ним связаться, придется набраться терпения и подождать вечера.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня им лучше ориентироваться на психологическую атмосферу вокруг и на текущее настроение своего партнера. Если близкий человек загадочно молчит и исчез со всех радаров, лучше ему не мешать. Вечером он захочет общения или найдется повод восстановить с ним связь.

Близнецы

Ситуации этого дня станут для влюбленных Близнецов проверкой на терпение и умение ждать. Многим Близнецам придется вплоть до вечера томиться в ожидании, оставаться без обратной связи с любимым человеком или известий о нем. Лишь вечер вознаградит их за период вынужденного информационного вакуума.

Рак

Пока не настал вечер, любовные фантазии Раков будут опираться на уже знакомые сценарии. Нехватка свежей информации будет способствовать игре их воображения и зацикленности на некоторых темах. Вечерние новости или контакты, связанные с приятными мелочами отношений, добавят им пищи для размышлений.

Лев

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам не унывать и не терять надежду, если основная часть дня пройдет в сомнениях, загадочном молчании или вынужденном ожидании. Более того, долгая пауза может оказаться даже выгодной. Вечером удастся восполнить пробелы, придут известия или найдутся нужные слова.

Дева

Сегодня звезды испытывают выдержку общительных Дев, которым не терпится продолжить общение с любимым человеком или сделать очередную попытку завязать романтическое знакомство. Многим Девам придется до самого вечера теряться в догадках или утопать в фантазиях, и лишь в конце дня что-то изменится.

Весы

Сегодня те или иные обстоятельства помешают Весам начать романтическое общение с утра. Многим представителям знака придется смириться со сложившейся ситуацией и терпеливо дождаться вечера, чтобы снова получить возможность поговорить с партнером или вернуться к поиску приятных личных знакомств.

Скорпион

Утром и днем Скорпионы получат время для того, чтобы привести в порядок свои чувства и мысли, но у них может быть мало информации для того, чтобы уверенно строить в личной жизни новые планы. Им стоит дождаться вечерних новостей, особенно, если планируется романтическое путешествие или выбор подарка.

Стрелец

Пока не настал вечер, Стрельцы могут страдать от недостатка обратной связи с любимым человеком, невозможности обмениваться комплиментами и обсуждать приятные для себя темы. В конце дня положение начнет меняться. Наладится связь, придет известие, вернется красноречие или поэтическое вдохновение.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно разобраться в своих чувствах, истинных желаниях и любовных планах еще до вечера - тогда в конце дня они будут адекватнее воспринимать любую информацию, связанную с личными отношениями, их не собьет с толку романтичная атмосфера, комплимент или общение на чужом языке.

Водолей

Сегодня Водолеи ничего не потеряют, если продлят паузу в личных контактах или откажутся обсуждать приятные романтические планы до наступления вечера. Восстанавливать любовное общение и делиться с пассией задумками на будущее (в том числе, на близкий Новогодний период) звезды советуют в конце дня.

Рыбы

Сегодня в личной жизни Рыб может царить идиллия или наблюдаться полный штиль, но вечером не исключено небольшое оживление. Возможно, придет сообщение, или сами Рыбы вдруг решат наладить романтический контакт. Им стоит помнить, что любая ситуация в конце дня будет чуть сложнее, чем им кажется.

