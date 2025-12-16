ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Гороскоп для мужчин-Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

16 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для мужчины-Козерога — это год, когда вы перестаёте жить ради обязательств и начинаете жить ради себя.

Фото: shurkin_son

Слишком долго вы были опорой для всех, кто рядом, — теперь настало время вернуть эту опору себе.

В работе и делах приходит ясность: вы переросли старые рамки. Вас больше не устраивает роль исполнителя — хочется влиять, создавать, решать. Этот год благоприятен для роста, руководства, смены сферы, старта бизнеса или перехода в формат, где вы управляете, а не подчиняетесь.

Деньги становятся стабильнее, если вы перестаёте тащить всё на себе. Козерог-2026 учится делегировать, просить о помощи, говорить «нет». И именно это делает вас сильнее.

В личной жизни вы выбираете зрелость вместо драмы. Там, где есть уважение, вы готовы строить дом и планы. Там, где осталась усталость — вы ставите точку. Свободные Козероги могут встретить женщину, рядом с которой не нужно доказывать мужественность — она видит вашу силу без слов и отвечает на неё спокойствием, не требованиями.

К концу 2026 года жизнь становится плотнее и тише. Без суеты, без хаоса, без чужих ожиданий. Только вы — устойчивый, спокойный, уверенный. Не броня, а внутренняя власть.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

