Судьба даст знак — гороскоп на 19 декабря

28-29 лунные сутки. Сегодня формирующееся Новолуние может навеять романтичные приятные эмоции, но также принести разочарование, завести в тупик и намекнуть, что в некоторых сюжетах пора ставить точку.

Гороскоп на сегодня говорит, что этот день поможет попрощаться с определенными чувствами, идеалами, привычками, вещами или устаревшими ценностями (в том числе, через обесценивание, забвение или загадочную пропажу). Судьба даст знак в связи с любовным романом, творческой или духовной концепцией, денежными планами или делами за рубежом. Энергию в течение дня может блокировать формальное препятствие, дефицит ресурсов, непрактичность или слабоволие.

Овен

Сегодня Овнов могут поджидать не только приятные моменты, но и минуты разочарований. Возможно прощание с былыми иллюзиями, особенно романтическими, духовными или связанными с профессией. В последнем случае, отказаться от заблуждений необходимо, чтобы начать с нуля (например, заняться построением новой карьеры). На этот день не стоит планировать начинания, целевые командировки и важные встречи.

Телец

Сегодня звезды помогают Тельцам закрыть на приятной ноте фазу романтики, экзотического отдыха или ярких приключений. Может идти к концу роман, путешествие или пребывание в гостях, а также завершаться сюжет в другой сфере, например, заканчиваться льготный финансовый период или близиться к погашению кредит. Важно не пропустить скрытый след в виде остатка любовных иллюзий или долговых обязательств.

Близнецы

Сегодня звезды предупреждают Близнецов о некоторых нюансах общения. Вместе со знаками симпатии и лояльности могут иметь место непрозрачные ситуации, моменты лукавства, приятных иллюзий, ухода от темы или сглаживания проблем. На итог соглашений могут повлиять финансовые лимиты и другие ограничения. В любви не исключен момент эмоциональной прохлады, намеренного или вынужденного дистанцирования.

Рак

Раков звезды предупреждают, что этот день не склоняет к рутинной работе, мешает сосредоточенности и дисциплине. В лидерах причин нерабочей обстановки - легкие недомогания и предпраздничный настрой. Возможна лень, тяга к комфорту, украшательствам или романтике, нарушение диеты ради лакомств. Найдутся и хорошие стороны: многие недоразумения будут восприняты снисходительно, маловероятны конфликты.

Лев

На сегодня звезды советуют Львам отложить дела и решение рутинных житейских задач, а вместо этого настроиться на расслабление, легкую романтику, свободное творчество, веселое общение с детьми или погружение в духовную жизнь. Несмотря на существующие рамки и ограничения, не стоит пропускать подходящий день для отдыха и получения приятных эмоций, так как впереди весьма вероятна полоса хлопот.

Дева

Приятные моменты этого дня создают Девам условные помехи и неудобства. Возможно, им придется развлекать гостей у себя дома или подстроиться под другие вкусы на чужой территории. Потенциально продуктивные работы могут быть отложены ради романтического свидания или притока творческого вдохновения. Есть риск финансовых ошибок, пропажи вещей, утечки средств. Нежелательны сделки по недвижимости.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам отложить необязательные дела и не отказывать себе в приятных впечатлениях, в рамках существующих ограничений. Чтобы получить удовольствие от ситуации, можно позволить себе нерутинный предпраздничный шопинг, отправиться в гости или принять предложение о романтическом свидании. Развеяться особенно полезно, если впереди наметилось поле домашних или других работ.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам удвоить внимательность в делах финансовых, включая мелкие текущие траты, приобретение подарков или праздничных аксессуаров. Под влиянием романтичной легкомысленной обстановки или собственной рассеянности легко не увидеть изъян или ошибиться в расчетах. Возрастет вероятность утечки средств и ненужных приобретений. Не лучший день для сделок и обменных операций.

Стрелец

Для Стрельцов, особенно декабрьских, этот день ознаменует собой некий рубеж или финальную черту. Может подойти к естественному завершению глава любовной истории, финансовой эпопеи или творческой биографии. Стоит готовиться не только к приятным моментам, но и к разочарованию, тупику. Возможно, достигнут личный предел, пора подумать о закрытии страницы или о переводе ситуации на другой уровень.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить свои начинания и целевую энергозатратную активность, беречь свое здоровье и считаться с текущим самочувствием. Нежелательны интенсивные тренировки, утомительные поездки, лишние интеллектуальные нагрузки, ответственные встречи. Источники любви, комфорта, финансов и вдохновения в этот день также ограничены, можно столкнуться с тупиком и разочарованием.

Водолей

Этот день дарит Водолеям приятные надежды и одновременно указывает на те остаточные барьеры, которые мешают их претворению в жизнь. Среди прочего, это могут быть стесненные материальные условия, мешающие свободно развиваться проекту или роману. Звезды обещают, что в следующем году положение изменится, но в данный момент советуют учитывать существующие ограничения (например, денежные лимиты).

Рыбы

Рыбам звезды напоминают, что приятные моменты этого дня могут стать для них искушением или проверкой. Стоит осторожнее принимать заманчивые приглашения (или уклониться от них), с долей здорового скепсиса оценивать любые обещания и знаки личной симпатии. Нежелательно форсировать романтические отношения, вступать в новую должность, торопиться с задуманным приобретением или другим важным шагом.

