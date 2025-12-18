Пусть все развивается своим путем — любовный гороскоп на 19 декабря

Сегодня нам стоит пустить все на самотек.

В нашем гороскопе собраны общие тенденции, настроение суток и подсказки, на что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака.

Овен

В этот день романтические истории Овнов подходят к финалу или определенному рубежу. Случайные легкомысленные приключения оставят о себе приятные воспоминания и, возможно, полезные связи на будущее. В случае серьезных чувств отношения потребуют перехода на иной уровень, с отказом от части иллюзий.

Телец

Тельцам звезды намекают, что им пора ставить точку или многоточие в недавней любовной истории, так как ее потенциал исчерпан. Сохранить отношения или попрощаться, лучше решить самостоятельно, избегая внешних внушений и влияний. Задача может оказаться нелегкой, если это был роман вдали от дома.

Близнецы

Сегодня обаяние любимого человека может обернуться для Близнецов неспособностью различать в его манерах искренность и лукавство. С его стороны (или взаимно) вероятна доля нечестности, склонность к приукрашиванию или уходу от ответа. Возможно, придется держать формальную или эмоциональную дистанцию.

Рак

Сегодня Ракам может прийтись по душе непринужденная романтичная обстановка личного общения, навевающая приятные мысли, но в ней будет не хватать главного — определенности. Не исключено, что уже завтра будут забыты туманные обещания, изменятся планы или станет другим настроение любимого человека.

Лев

Этот день сулит влюбленным Львам романтичный приятный настрой, но не полный комфорт. Свидание может сопровождаться ограничениями или нехваткой душевной гармонии, нотой разочарования, сдержанности или недоверия. Звезды советуют верить в лучшее и намекают, что в следующем году эти проблемы исчезнут.

Дева

Сегодня романтическое свидание может отвечать надеждам и ожиданиям влюбленных Дев, но не всегда отвечает их истинным потребностям в отношениях с представителями противоположного пола. Возможно, они и сами поймут, что ситуация зашла в тупик и для придания ей нужной устойчивости ее необходимо менять.

Весы

Весам звезды намекают, что этот день создает подходящую атмосферу для приятного романтического общения без четкой программы и конкретных обещаний. Являясь помехой для дальнейшего уверенного прогнозирования ситуации в личных отношениях, доля неясности поможет приятно провести время здесь и сейчас.

Скорпион

Психологическая атмосфера этих суток способна сделать Скорпионов беспечными, рассеянными и доверчивыми романтиками. Под влиянием обстановки, чужого внимания или собственных чувств они могут начать сорить деньгами или совершать в личной жизни ненужные шаги. Стоит повременить с планами на Новый год.

Стрелец

Сегодня привлекательность и талант дают Стрельцам в любви преимущество, но этот день может также подчеркнуть их ошибки, личные комплексы и пределы возможностей. Не исключено, что подойдет к концу роман, начнут таять чувства или, несмотря на успех, так и не будет обретена полная уверенность в себе.

Козерог

Сегодня у Козерогов сложные отношения с романтической любовью: она может иссякнуть, оказаться миражом или столкнуться с непреодолимым препятствием. Возможно, напомнят о себе надежды и разочарования прошлого. Сейчас неудачное время для начала романа, но звезды обещают, что вскоре ситуация изменится.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не отказываться от романтического свидания, если представится шанс, и не обращать внимания на препятствия к свободному продолжению отношений. Учитывая эти помехи в планах на Новый год, не стоит бояться их в будущем: они будут сняты или больше не будут иметь значения.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет нелегко оценить подоплеку и перспективу романтических отношений. То, что является финалом или тупиком, они могут принять за обещание счастья (например, свой служебный роман). Звезды рекомендуют на время отстраниться от активного участия в событиях и дать им развиться дальше.

