Держим хвост пистолетом — гороскоп на 20 декабря

1-29 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса в знаке Козерога дает импульс к целенаправленным действиям.

Гороскоп на сегодня говорит, что день подходит для первого шага к профессиональной карьере или иной важной цели, добавляет энергии, предприимчивости и практичности в бытовых делах. Тех, кто боится риска или ленится взяться за работу, может мотивировать срочный сигнал или раздражающий фактор. В то же время, пока не стоит ставить целью радикальные старты с нуля: для этого может не хватать уверенности в себе или полной концентрации на задаче, не быть рядом нужных людей. Лучше иметь подстраховку в виде прошлого опыта или старой системы.

Овен

Сегодня звезды помогут Овнам не распылять энергию и сконцентрировать ее в одном направлении, например, карьеры и профессиональной самореализации. При этом в общей картине событий может не хватать важного элемента. Возможно, не будет ясности с предполагаемым статусом, с кандидатурой начальника или подчиненного. Не исключено, что пока придется работать неофициально или в рамках старых правил.

Телец

Сегодня начнут брать верх базовые качества Тельцов, основанные на практичности и реализме. Многие Тельцы снова станут деловитыми и целеустремленными, предпочтут иметь дело с профессионалами. Однако есть сферы, где ими по-прежнему владеют романтические приоритеты или они вынуждены улаживать последствия своих приключений. Возможно, их все еще будут манить любовные чувства или финансовые авантюры.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам стать практичнее и организованнее, вспомнить о мерах защиты и подстраховки. Может появиться срочное дело, потребоваться завершение плановых работ, начаться цикл испытаний, тренировок или профилактики. Возможно, придется проверить на деле чужие слова или подтвердить свои обещания. Могут пригодиться профессиональные навыки, ответственные умелые коллеги и помощники.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам удвоить внимание к деловому партнерству и возможным ситуациям конкуренции. Не стоит исключать вероятность напряженного сценария с элементом жесткой борьбы, идейного или профессионального соперничества. Если начат совместный проект, высока вероятность, что вскоре партнер захватит лидерство, начнет навязывать свои условия и придется активно отстаивать свои позиции.

Лев

Сегодня Львы получат первые сигналы о предстоящем напряженном периоде, который может длиться для них несколько недель. Возможно, наметится срочное дело, появится необходимость совмещать подготовку к Новогодним праздникам с хлопотами дома или на работе. Звезды советуют позаботиться о здоровье и работоспособности, а также если нужно, о помощнике, подстраховке, технической или медицинской поддержке.

Дева

Девы могут смело поддаваться импульсу, который сообщит им этот день. Не стоит бояться возможных забот, хлопот и суеты. Поставленная задача окажется в чем-то знакомой, ее выполнение не потребует запредельных усилий и даже доставит удовольствие. Начатая работа или взятый курс поспособствуют приятной встрече Нового года, добавят гармонии в личные отношения, в бизнес-планы или в другую сферу жизни.

Весы

Этот день может добавить Весам срочных дел дома или на работе, из-за чего их жизнь в ближайшие недели станет менее комфортной и спокойной. Могут начать требовать больше внимания и сил меры по организации новогодних мероприятий, семейные обстоятельства или жилищные хлопоты. Возможно, случится аврал и потребуется помощь. Попутно могут назревать предпосылки для раздражительности, травм и конфликтов.

Скорпион

События этого дня дают Скорпионам положительный конструктивный импульс для активности. Они вправе смело приступать к любому делу, но помня о том, что некоторые обстоятельства пока могут не поспевать за их новыми темпами. Возможно, сохранится доля неопределенности в финансовой сфере, в юридической части или в личной жизни. Звезды обещают, что все нужные направления постепенно синхронизируются.

Стрелец

События этого дня подскажут Стрельцам, в каком стиле, темпе или направлении им теперь следует действовать. Многие Стрельцы получат прямое указание или тонкий намек стать более практичными и деловитыми, но не всем представителям знака удастся перестроиться в одночасье. Им может требоваться некоторое время для того, чтобы уравновесить свои романтичные мысли и чувства прагматичным образом действий.

Козерог

Козерогам этот день добавит энергии, смелости, деловитости и решительности, но чего-то важного им может пока не хватать (возможно, цельности и уверенности в себе). Используя сегодняшний импульс для первого шага, им лучше не торопиться с ключевым ответственным стартом. Самое время «размяться»: провести уборку, заняться физической формой, нужными навыками, инструментами или техническим оснащением.

Водолей

Этот день напомнит Водолеям, что в их жизни есть не только приятные планы на будущее, островки романтики и темы для интересного общения. Возможно, потребует жертв срочное дело или придется подправить планы из-за обострившегося хронического недуга. В отсутствие явных сигналов тревоги стоит иметь в виду скрытые. Не помешает заняться проверкой своих тайных защит, профессиональных и бытовых «тылов».

Рыбы

Сегодня звезды открывают поле для возможных продуктивных начинаний самим Рыбам или дают им надежный критерий для оценки чужих действий. Ситуации этого дня начнут подсказывать им, по каким признакам искать деловых партнеров, мастеров-профессионалов и друзей по интересам, ориентируясь на былой опыт. С расстановкой акцентов в личной жизни, финансовых делах и творческой области пока спешить не стоит.

