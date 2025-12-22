Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 23 декабря

Стоит подумать о своих перспективах.

Наш гороскоп помогает обратить внимание на приоритеты, действовать без спешки и прислушиваться к себе, сохраняя внутреннее равновесие.

Овен

Хороший день может сложиться у Овнов, занимающих руководящие должности в реальном секторе экономики: промышленном производстве, добыче полезных ископаемых. Можно проводить реформирование структуры управления, техническую модернизацию и кадровые перестановки. Недостатка в финансировании вы испытывать не будете. Хорошо заниматься оптимизацией бюджета.

Телец

Тельцы, связанные с публичной деятельностью, могут запомнить этот день как один из самых удачных. Если вы преподаете в вузе или выступаете в суде (в качестве судьи или адвоката), то вам удастся донести свои мысли до слушателей и оказать на них должное влияние. Можно заниматься раскруткой бизнеса, проводить выставки-продажи, презентации, давать рекламные объявления в средствах массовой информации.

Близнецы

Удачный день может сложиться для деловой активности Близнецов. Можно открывать магазины, ремонтные мастерские, офисы, склады, гаражи. Также это хорошее время для строительных, отделочных и ремонтных работ в помещениях. Можно передавать готовый объект заказчику - на этапе проверки работы серьезных нареканий может не возникнуть. Возможно, вам предложат более престижную работу.

Рак

Раки сегодня могут ощутить в себе прилив творческой энергии. Это положительно отразится на тех, кто причастен к публичной деятельности и искусству. Если у вас есть интересные идеи и творческие замыслы, то смелее предпринимайте усилия для их реализации. Успешно пойдет торговый бизнес, особенно у тех, кто специализируется на продаже предметов роскоши, модой и спортивной одежды.

Лев

Чтобы день прошел успешно, звезды советуют Львам устроить генеральную уборку на своем рабочем месте. Вы сможете улучшить условия своего труда. Это может быть сделано за счет ремонта помещения и приобретения офисной мебели и техники (если вы работаете в офисе). Можно пополнять склады и магазины товаром, закупая его оптовыми партиями. Хорошо пойдут дела в семейном бизнесе и в строительстве.

Дева

Девам звезды советуют сегодня проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей. Успех дня может целиком зависеть от вашего умения договариваться с людьми и работать с информацией. Ускорится информационный и товарно-денежный оборот у торговцев и посредников. Удачно проходят деловые поездки, встречи, а также учеба и оформление документов.

Весы

Для Весов это, пожалуй, один из наиболее успешных дней в сравнении с другими знаками Зодиака. У вас может быть много выгодной работы и заказов. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: ремонтные работы (особенно в коммунальных службах), строительство, сельское хозяйство, промышленное производство. Также это хороший день для работников ресторанов и гостиниц.

Скорпион

От Скорпионов звезды ждут смелых инициатив и важных начинаний. Прежде всего, следует помнить, что сейчас ваше главное оружие - оптимизм и общительность. Вы сможете успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Постарайтесь подойти к своей работе по-новому, творчески. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто по роду работы много общается с разными людьми: консультанты, торговцы, таксисты.

Стрелец

Хорошо может сложиться этот день для Стрельцов, работающих в удаленном режиме. При работе на дому можете рассчитывать только на свои таланты и мастерство. Звезды рекомендуют вам не афишировать свои намерения на публике, и стараться действовать тихо и незаметно. Помните, что деньги не любят шума и суеты. Можете рассчитывать на дополнительные доходы от выполнения частных заказов.

Козерог

Козероги сегодня могут добиться больших успехов в делах, если будут проявлять инициативу при установлении новых деловых связей. Не пренебрегайте новинками информационных технологий - освоив новую компьютерную программу, вы можете значительно увеличить производительность своего труда. Старайтесь отдавать наибольшее предпочтение в контактах верным и проверенным друзьям.

Водолей

Водолеи сегодня смогут укрепить свои позиции в карьере и бизнесе. Основное условие для успеха - действовать последовательно и в строгом соответствии с ранее намеченным планом. Нельзя допускать отставания от графика работ. Деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат - вот что характеризует этот день и может привести к успеху. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сегодня смотреть в перспективу, в будущее. Иногда бывает полезно отвлечься от рутины и суеты повседневности и попробовать взглянуть на себя и свой бизнес с общих, абстрактных позиций. И сейчас для вас именно такой день. Разумнее будет заглядывать немного дальше текущего дня, составлять планы и ориентироваться скорее на выгоду, которая будет получена в перспективе.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.