Ищем точки соприкосновения — любовный гороскоп на 23 декабря

В нашем гороскопе собраны общие тенденции дня, подсказки для принятия решений и рекомендации, которые помогут сохранить баланс между делами и личным состоянием.

Овен

Этот день заставит влюбленных Овнов думать не только о сиюминутных эмоциях, которые дарит им личная жизнь, но и о доступных им сценариях дальнейшего развития событий. Новости и контакты этого дня подскажут им вероятный прогноз следующей фазы их романа. Шанс на продолжение есть, но в другом формате.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня для них естественна заминка в любовных делах. Возможны сомнения в чувствах или целесообразности сохранения отношений. Не стоит грустить, если исчерпан романтический потенциал ситуации: у судьбы в запасе имеется другой сценарий, более логичный и гармоничный.

Близнецы

Сегодня взаимно интересное общение на животрепещущие темы может помешать Близнецам уловить определенные перемены в настроении любимого человека. Возможно, с его стороны станет меньше лирических эмоций и прекратится подача «романтического топлива» (например, иссякнет недавний поток комплиментов).

Рак

Этот день может навеять влюбленным Ракам неожиданные настроения или подбросить оригинальные идеи. Многие Раки решат прислушаться к советам друзей и мнениям в Сети (особенно, если поведение партнера вызывает у них вопросы). Возможен интерес к сексуальным нюансам или к тонкостям свободных отношений.

Лев

Этот день помогает Львам поддерживать контакт с любимым человеком, но также дает им понять, что определенный приятный период в романтических отношениях подошел к концу. В планах на ближайшее время звезды советуют учитывать свои текущие возможности, не исключено, что они будут чем-то ограничены.

Дева

Сегодня влюбленным Девам лучше подстроиться к непредсказуемой обстановке, положиться на судьбу и довериться случаю. Что бы ни случилось, ситуация в данный момент работает на них. С конкретной инициативой стоит повременить: все обернется не так, как хотелось, или шаг будет немного преждевременным.

Весы

Сегодня звезды не оставят Весов без связи с любимым человеком, но начнут постепенно и незаметно лишать их личное общение недавнего романтичного ореола. Может быть исчерпана какая-то приятная тема или они сами будут вынуждены поставить в ней точку. Некоторые повороты разговора могут стать сюрпризом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит торопить события в своей личной жизни и реагировать слишком остро на непредвиденное стечение обстоятельств: что бы ни случилось, все идет к лучшему. В неожиданных ситуациях вовсе не обязательно уходить от общения, важно лишь воздерживаться от важных шагов и обещаний.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут заметить изменения в собственных чувствах или в той атмосфере, что окружала их роман. Однако общительность и потребность высказаться будут толкать их к дальнейшей поддержке контакта. Случайное увлечение может подойти к концу, но оставить на будущее шанс дружеского общения.

Козерог

Козерогам события этого дня напомнят, что не в их силах форсировать события в личной жизни и предвидеть в них все до мелочей. Новость, сюрприз или случайность может внести в их планы поправки. Кроме того, многим Козерогам в эти сутки еще трудно разобраться в своих чувствах или проститься с прошлым.

Водолей

Сегодня не потерять любовь, растворяющуюся на далеких горизонтах, Водолеям поможет готовность к общению. Если есть шанс наладить контакт и поддержать беседу, не стоит его упускать. Именно так удастся поймать последние отблески приятного периода и сохранить тонкую нить взаимной симпатии на будущее.

Рыбы

Ситуации этого дня не во всем согласуются с планами влюбленных Рыб, но и не являются для них разрушительными. Незапланированный сеанс связи с любимым человеком или неожиданное сообщение может немного выбить из привычной колеи, но также навести на интересные мысли или обеспечить нужной информацией.

