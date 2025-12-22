ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Мозг захватят оригинальные идеи — гороскоп на 23 декабря

22 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Водолее с Меркурием может выдвинуть на первый план неформальные контакты.

Мозг захватят оригинальные идеи — гороскоп на 23 декабря
Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что на повестке дня нередко будут социальные события, дружеские связи, оригинальные идеи, обсуждения возможных вариантов общения в Новогодний период. Особый интерес могут представить вести издалека, разговоры с зарубежными друзьями и дальними родственниками. Оживится атмосфера в сетевых сообществах. Не стоит ждать от событий этого дня полной ясности и предсказуемости. Он может принести финансовые заминки, сомнения насчет выбора покупок, моменты неопределенности в романтических отношениях.

Овен

Сегодня звезды приглашают Овнов отвлечься от обязательных работ, профессиональной деятельности, целевых совещаний. Этот день создает атмосферу для менее формального общения. В числе актуальных тем могут быть зарубежные контакты, связи с далекими друзьями и международными сообществами, маршруты поездок, средства коммуникации, финансовые и другие детали коллективных планов на Новогодний период.

Телец

Сегодня для Тельцов важны коллективные дела, планы и настроения. Многим Тельцам придется учесть атмосферу в своем рабочем коллективе или группе единомышленников. Отдельный интерес могут вызвать зарубежные контакты, связи с далекими друзьями, коллегами или родственниками. Совещания и собрания этого дня будут иметь неформальный характер. В текущих делах возможна пауза, заминка, переходный период.

Близнецы

Этот день помогает Близнецам поддерживать интересные им разговоры и нужные контакты, включая зарубежные. Не стоит терять время, если хочется пообщаться с друзьями издалека, с представителями того или иного международного сообщества. Подходящий момент для обсуждения деталей, связанных с предполагаемыми путешествиями и линиями связи. Может оказаться полезным навык общения на иностранном языке.

Рак

Сегодня Ракам стоит чаще интересоваться обстановкой: настроениями своих коллег и друзей, итогами обновлений, ходом социальных процессов, глобальными прогнозами. Полезно поддерживать контакты с нужными сообществами и читать новости. На фоне общего контекста событий станет проще выстраивать свою тактику в работе с отдельными людьми, не исключены ценные подсказки в сфере безопасности или финансов.

Лев

Сегодня Львы смогут отвлечься от рабочей суеты и домашних забот, или совмещать начатые работы с обсуждением горячих тем. В течение дня могут поступать новости от друзей, возможен постоянный обмен сообщениями и идеями, не исключено желание полностью погрузиться в социальную жизнь. Причиной грусти может стать завершение какого-то приятного периода (отдыха, общения с детьми, гармоничной фазы романа).

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня для них возрастает вероятность изменений в привычном расписании и других нештатных ситуаций. Возможно, придется работать с какими-то обновлениями или помогать друзьям. Чтобы провести день с пользой и без лишних стрессов, придется подстроиться к ситуации. Есть смысл поставить на паузу плановые дела, в них не исключены помехи и отклонения от нужных стандартов.

Весы

Для Весов это не самый критичный день. Несмотря на возможные сюрпризы, он не сулит им слишком болезненного поворота событий, обещает новости, дружеское общение и доступ к информации. В то же время, некоторые хорошие возможности начнут от них ускользать, уменьшая их уровень комфорта. Возможно, закончится обсуждение приятной им темы или подойдет к концу гармоничная полоса в их личных отношениях.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о неполной предсказуемости сегодняшней обстановки. Звезды намекают, что в ней будет полезно иметь источники информации (в том числе, за рубежом), а также запасные линии связи. В домашних и других неожиданных ситуациях желательно идти на дружелюбный контакт: это снизит риск нервозности и поможет найти выход. В частности, таким образом можно уладить финансовые вопросы.

Стрелец

Этот день может побудить Стрельцов активнее общаться с людьми или интересоваться новостями. Не исключено, что значительная его часть будет посвящена дружеским планам, соседским или рабочим контактам, обсуждению маршрутов и линий связи, серфингу в Сети. Не все события сегодня удастся спланировать заранее, возможны небольшие незапланированные поездки, оригинальные идеи, находки, случайные встречи.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о вероятности финансовых и других небольших сюрпризов. Возможно, придется изменить очередность платежей или список покупок, перенести на другое время сеанс связи. Не исключены заминки в материальных делах, упущенные шансы, сомнения в чувствах. На события могут повлиять новости издалека. Не стоит планировать на этот день стандартные работы и важные начинания.

Водолей

Этот день добавляет Водолеям коммуникабельности и любознательности, а также возможностей для свободного общения и обучения. Звезды советуют не терять время, если есть желание высказаться, изучить новости, поддержать нужные контакты, связаться с друзьями издалека, уточнить медицинские, юридические, научные или другие подробности. Фоном дня может стать неполная предсказуемость и легкая нервозность.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не ограничиваться собственным привычным вглядом на вещи, быть в курсе новостей в своей узкой сфере интересов и следить за актуальными тенденциями момента в целом. Это день, когда неуместен излишний консерватизм и нежелательна закрытость. Будет полезно изучить новости, пообщаться с друзьями, посетить группу в Сети, принять посильное участие в неформальном собрании.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

