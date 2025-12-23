Обогащаемся знаниями и умениями — финансовый гороскоп на 24 декабря

Сегодня нам стоит грызть гранит науки.

В нашем гороскопе даны мягкие ориентиры для разных знаков зодиака — о настроении, общении, работе и личных решениях.

Овен

В первой половине дня звезды ждут от Овнов смелых и решительных поступков в бизнесе. Это лучшее время для тех, кто понимает, что большие деньги невозможно заработать без определенной доли риска - и сейчас этот риск может быть оправдан. Вторая половина дня также благоприятна. Может поступить ценная информация, после анализа которой, бизнесмены сможете принять верные управленческие решения.

Телец

С утра звезды советуют Тельцам отправляться в поездки или вести переговоры с партнерами из других регионов и стран. Пре перевозке грузов и в торговле вы можете открыть для себя более выгодные логистические маршруты. С середины дня можете рассчитывать на помощь друзей. Это прекрасное время для перспективного планирования, учебы, обмена мнений и проведения рекламных акций.

Близнецы

Внимание Близнецов в первой половине дня звезды советуют сосредоточить на взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Это прекрасное время для разрешения всех прежних конфликтов и недоразумений. Вашей практичности и трудолюбию можно позавидовать - вы хорошо справляетесь с любой практической работой. Обращайте внимание на мелкие детали в работе - это способствует высокому качеству.

Рак

Прекрасный день может сложиться для деловой активности Раков. В первой половине дня фортуна улыбается тем, кто склонен к риску и финансовым авантюрам. То же самое относится к творческим работникам и деятелям сценического искусства - вас могут ждать аплодисменты публики. Во второй половине дня звезды советуют заниматься публичной деятельностью и раскруткой бизнеса.

Лев

Львы сегодня могут добиться успехов в делах благодаря возросшей работоспособности и нацеленности на достижение практических результатов. Звезды советуют прилагать усилия для улучшения условий труда. В первой половине дня можно заключать сделки по аренде недвижимости, проводить ремонтно-строительные работы. После полудня бизнесмены могут успешно решить кадровые вопросы.

Дева

Девы, занятые торгово-закупочной деятельностью, с утра могут быть весьма удачливы в своем бизнесе. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказчиков и подписчиков. Может ускориться товарно-денежный оборот, вырастут продажи модной одежды, детских и спортивных товаров, ювелирных украшений. С полудня постарайтесь взглянуть по-новому на свою работу - ищите новые решения.

Весы

У Весов может сложиться удачный день для инвестиций в недвижимость. Можно с успехом выполнять ремонтные работы, закупать офисную мебель, оборудование и станки в производственные цеха, улучшать условия труда сотрудников фирмы. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара на складах с целью спекулятивной перепродажи - ликвидный товар может дать хорошую прибыль.

Скорпион

Скорпионы, специализирующиеся на торгово-закупочной деятельности, смогут сегодня добиться высоких результатов. Вокруг вас может сложиться гармоничный информационный фон. Звезды сулят удачу тем, кто привык в любом деле проявлять собственную инициативу и вступать в активное деловое взаимодействие с другими людьми. Успешно проходят деловые поездки, контакты и рекламные акции.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам чаще прислушиваться к своей интуиции при принятии ответственных решений. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести, тем большего результата в делах сможете добиться. Особенно это касается роста доходов - не забывайте, что деньги любят тишину. Неплохие доходы получат те, кто зарабатывает деньги за счет индивидуального труда и личного мастерства.

Козерог

Козерогам сегодня, вероятно, не обойтись без дружеского участия и поддержки. Если вас пригласят на неформальную встречу, обязательно соглашайтесь. Дело в том, что сегодня прекрасный день для плодотворного обмена мнениями, идеями, и для обзаведения перспективными дружескими связями. Коллективный «мозговой штурм» приведет вас к прорывным решениям. Удачно может пойти учеба.

Водолей

У Водолеев может сложиться хороший день для сближения с начальством, перевода отношений в более доверительное русло. Вы можете проявить себя в роли помощника начальства. И вам могут поручить ответственное деликатное задание Методы тайной дипломатии дадут наиболее весомые результаты. Возможно, вам окажет протекцию некий влиятельный покровитель. Тихая незаметная деятельность сегодня предпочтительнее.

Рыбы

Без личной инициативы Рыбам вряд ли стоит рассчитывать на большой успех этого, в целом весьма благоприятного дня. Рекомендуется активнее заниматься популяризацией и раскруткой своей деятельности. Также важно использовать это время для личностного развития. Это хорошее время для тех, кто причастен к вэб-программированию, дизайнерским студиям, туристическому бизнесу, издательским домам.

