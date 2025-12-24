ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

24 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для женщины-Рыб — это год мягкой ясности.

Гороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Не вспышка и не переворот, а пробуждение, когда туман наконец рассеивается. Вы начинаете видеть не только то, что чувствуете, но и то, чего хотите. Мир больше не кажется хаотичным — вы находите в нём свой ритм.

Вы перестаёте быть «удобной». Больше не стараетесь угадывать, кому как лучше, и не держитесь за тех, кто не слышит. Приходит сила жить по-своему — спокойно, с любовью к себе, без драм. Вы всё ещё тонкая и чуткая, но теперь эта чувствительность не делает вас хрупкой.

В отношениях вы выбираете не страдание, а тепло. Там, где есть взаимность, доверие и поддержка — всё становится глубже. Там, где осталась лишь надежда и привычка, — вы отпускаете, но без боли. Просто перестаёте спасать тех, кто не хочет быть спасённым.

Свободные Рыбы могут встретить человека, с которым не нужно быть сильной. Того, рядом с кем можно быть настоящей — и именно это окажется главной магией.

В делах вы начинаете двигаться не из страха потерять, а из вдохновения. 2026 год подходит для творческих направлений, обучения, дела, которое отражает ваш внутренний мир. Финансы стабилизируются, если вы перестанете обесценивать свои таланты и позволите себе брать достойную оплату за глубину, которую несёте.

Главный урок года — доверять интуиции больше, чем страху.

К концу 2026 года вы станете не громче, а увереннее. Ваша мягкость перестанет быть слабостью — она станет вашей формой силы.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Крысы на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп на 25 декабря: вам будет трудно держать себя в руках
Гороскоп на 25 декабря: вам будет трудно держать себя в руках
Политика конфиденциальностиУсловия использования