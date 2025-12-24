Гороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

2026 год для женщины-Рыб — это год мягкой ясности.

Не вспышка и не переворот, а пробуждение, когда туман наконец рассеивается. Вы начинаете видеть не только то, что чувствуете, но и то, чего хотите. Мир больше не кажется хаотичным — вы находите в нём свой ритм.

Вы перестаёте быть «удобной». Больше не стараетесь угадывать, кому как лучше, и не держитесь за тех, кто не слышит. Приходит сила жить по-своему — спокойно, с любовью к себе, без драм. Вы всё ещё тонкая и чуткая, но теперь эта чувствительность не делает вас хрупкой.

В отношениях вы выбираете не страдание, а тепло. Там, где есть взаимность, доверие и поддержка — всё становится глубже. Там, где осталась лишь надежда и привычка, — вы отпускаете, но без боли. Просто перестаёте спасать тех, кто не хочет быть спасённым.

Свободные Рыбы могут встретить человека, с которым не нужно быть сильной. Того, рядом с кем можно быть настоящей — и именно это окажется главной магией.

В делах вы начинаете двигаться не из страха потерять, а из вдохновения. 2026 год подходит для творческих направлений, обучения, дела, которое отражает ваш внутренний мир. Финансы стабилизируются, если вы перестанете обесценивать свои таланты и позволите себе брать достойную оплату за глубину, которую несёте.

Главный урок года — доверять интуиции больше, чем страху.

К концу 2026 года вы станете не громче, а увереннее. Ваша мягкость перестанет быть слабостью — она станет вашей формой силы.

