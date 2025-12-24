Гороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

2026 год для мужчины-Рыб — это год пробуждения.

Без резких поворотов, но с чётким ощущением, что вы наконец видите путь. Исчезает туман сомнений, уходит усталость от постоянного угадывания и подстраивания. Вы начинаете не плыть, а выбирать направление.

В работе наступает период внутренней зрелости. Вы перестаёте быть тем, кто «просто помогает» — и становитесь тем, кто принимает решения. Это время, когда стоит проявить себя: новое дело, творческий проект, обучение, работа, где есть смысл, а не только стабильность.

Деньги приходят туда, где вы действуете из уверенности, а не из ожидания признания. Как только вы начинаете ценить свои способности, мир откликается тем же.

В отношениях — честность и ясность. Вы больше не держитесь за связь из страха одиночества. Если рядом человек, с которым есть тишина без тревоги и поддержка без давления, — вы становитесь надёжным и внимательным партнёром. Но если всё строится на вине и усталости, год мягко подтолкнёт вас к разговору или разрыву.

Свободные Рыбы могут встретить человека, с которым глубина не пугает, а зовёт — встречу без масок и роли, где можно быть собой.

Главное изменение — внутри. Вы перестаёте ждать, когда жизнь сама всё расставит, и начинаете двигаться. Не по течению, а по собственному курсу.

К концу 2026 года вы чувствуете тихую уверенность: не всё идеально, но теперь вы капитан своей лодки. И море, которое раньше казалось непредсказуемым, вдруг становится вашим домом.

