ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

24 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

2026 год для мужчины-Рыб — это год пробуждения.

Гороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Без резких поворотов, но с чётким ощущением, что вы наконец видите путь. Исчезает туман сомнений, уходит усталость от постоянного угадывания и подстраивания. Вы начинаете не плыть, а выбирать направление.

В работе наступает период внутренней зрелости. Вы перестаёте быть тем, кто «просто помогает» — и становитесь тем, кто принимает решения. Это время, когда стоит проявить себя: новое дело, творческий проект, обучение, работа, где есть смысл, а не только стабильность.

Деньги приходят туда, где вы действуете из уверенности, а не из ожидания признания. Как только вы начинаете ценить свои способности, мир откликается тем же.

В отношениях — честность и ясность. Вы больше не держитесь за связь из страха одиночества. Если рядом человек, с которым есть тишина без тревоги и поддержка без давления, — вы становитесь надёжным и внимательным партнёром. Но если всё строится на вине и усталости, год мягко подтолкнёт вас к разговору или разрыву.

Свободные Рыбы могут встретить человека, с которым глубина не пугает, а зовёт — встречу без масок и роли, где можно быть собой.

Главное изменение — внутри. Вы перестаёте ждать, когда жизнь сама всё расставит, и начинаете двигаться. Не по течению, а по собственному курсу.

К концу 2026 года вы чувствуете тихую уверенность: не всё идеально, но теперь вы капитан своей лодки. И море, которое раньше казалось непредсказуемым, вдруг становится вашим домом.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиВосточный гороскоп: что ждет знак Крысы на работе в 2026 годуГороскоп для мужчин-Рыб на 2026 год от звездного астролога Марианны БассГороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для женщин-Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп на 25 декабря: вам будет трудно держать себя в руках
Гороскоп на 25 декабря: вам будет трудно держать себя в руках
Политика конфиденциальностиУсловия использования