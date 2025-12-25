Зациклимся на сложных темах — любовный гороскоп на 26 декабря

Сегодня нам стоит быть предельно откровенными.

В нашем гороскопе собраны общие астрологические тенденции для всех знаков зодиака: настроение дня, возможные точки роста и моменты, на которые стоит обратить внимание.

Овен

Этот день не добавляет влюбленным Овнам энергии и предприимчивости. У них может появиться потребность побыть в одиночестве, усилиться сомнение в истинности чувств или в реализуемости совместных планов. Чем ближе вечер, тем вероятнее мнительности или уныние. Звезды советуют подождать до завтра.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды подсказывают, что сегодня они все делают правильно, а если есть сомнения или наметился предел возможностей, это не их вина. Можно доверять и собственным чувствам, и действиям партнера. Источником ошибок и недоразумений в этот день может стать линия связи, особенно дальней.

Близнецы

Этот день способен навеять влюбленным Близнецам «охлаждающие» эмоции или скептичные мысли. Им стоит помнить, что причиной или источником их уныния и сомнений может оказаться общение с партнером. Неудачная попытка откровенного диалога может либо создать, либо усилить пессимистичные настроения.

Рак

Отдельные моменты этого дня могут добавить влюбленным Ракам сомнений, но они не лишат их душевного равновесия, не разрушат их веру в любовь или в счастливое стечение обстоятельств. Если встреча с любимым человеком покажется им знаком судьбы, их вряд ли смутят осечки в общении или слухи о партнере.

Лев

Этот день может не создать влюбленным Львам нерешаемых проблем, но и счесть его удачным трудно. Он способен принести разочарования, страхи, помехи, задержки планов и обман ожиданий. Могут блокироваться чувства. Частью событийного фона могут стать помехи в ходе общения, сплетни или ложные вести.

Дева

Влюбленным Девам стоит помнить, что сегодня их неудачные слова снижают положительный эффект от их же правильных действий. Если разговор с любимым человеком не состоится, можно считать это благоприятным вариантом развития событий, поскольку общение в этот день не сулит подлинного взаимопонимания.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для романтического свидания, если оно представляется важным и ответственным. Также в ситуациях этого дня могут подводить любые договоренности и линии связи. Велика вероятность столкнуться с недопониманием, опозданием, путаницей, забывчивостью.

Скорпион

События этого дня подтвердят влюбленным Скорпионам, что они на верном пути, но также могут напомнить им, что в сценарии развития событий есть свой логический предел и имеются отдельные ловушки. Некоторые темы лучше не обсуждать, чтобы не подпортить хороший результат от предпринятых накануне шагов.

Стрелец

Сегодня для влюбленных Стрельцов снижается положительный потенциал ситуации, а на первый план выступают их слабые места. Они могут быть не вполне свободными или не уверенными в себе. Может быть блокирована их воля или красноречие. Общению с любимым человеком может мешать какой-то лимит или запрет.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги остаются привлекательными, активными и уверенными в себе, но некоторые пределы и ограничения их потенциалу ставит окружающая обстановка. Им вряд ли удастся форсировать ход романа. Они могут столкнуться с недопониманием в личном общении или с задержкой желаемых вестей.

Водолей

В этот день для влюбленных Водолев сохраняется вероятность ограничений и недоразумений. Над благоприятными факторами вплоть до ночи могут брать верх негативные (сомнения, задержки или запреты). Звезды советуют повременить с налаживанием связи, прояснением истины и разговорами на приятные темы.

Рыбы

Сегодня звезды предупреждают Рыб о сложностях личного общения. Этот день может создавать технические препятствия к разговору или психологические барьеры, мешающие взаимопониманию. Возможна скрытность и молчаливость, но также может иметь место болтливость и зацикленность на определенных темах.

