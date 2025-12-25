ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Столкнемся с претензиями — финансовый гороскоп на 26 декабря

25 декабря 2025

Сегодня стоит быть аккуратнее на работе.

Столкнемся с претензиями — финансовый гороскоп на 26 декабря
Фото: KamranAydinov

Наш гороскоп поможет расставить приоритеты и принять решения без давления.

Овен

Овны сегодня могут быть сосредоточены на выполнении текущей работы, однако испытают серьезные помехи в первой половине дня. Особенно это относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах и транспортных предприятиях. Звезды советуют воспользоваться советами друзей и наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня, когда ситуация улучшится.

Телец

Не вполне однозначно сложится этот день у Тельцов. Руководящим работникам с утра звезды советуют проводить назревшие структурные перестройки и реформирование системы управления. Можно также делать кадровые перестановки, особенно если в этом возникла острая необходимость. Вместе с тем это неудачное время для разного рода финансовых операций. Спекулятивный бизнес может принести убытки.

Близнецы

Близнецам звезды советуют с утра расширять спектр предлагаемых услуг и географию своего бизнеса. Можно заниматься оформлением юридических документов. Вы добьетесь успеха, если ваша профессия связана с дальними перевозками грузов, рекламными и дизайнерскими услугами, туристическим бизнесом или преподаванием. Вместе с тем не рекомендуется заключать договора на аренду помещений.

Рак

У Раков сегодня с утра может сложиться неудачное время для работы с информацией и деловыми бумагами. Вы будете склонны чаще допускать ошибки и сталкиваться с бюрократическими проволочками. Также у водителей может быть много нарушений правил дорожного движения с необходимостью штрафных санкций. А вот для работников ремонтных мастерских день сложится великолепно.

Лев

Достаточно продуктивным может стать этот день для Львов. Звезды советуют вам мобилизоваться на упорную работу и стараться действовать последовательно. В этом случае вы сможете добиться впечатляющих результатов. Утром наиболее успешными будут творческие работники и те, чья профессия имеет отношение к индустрии моды, отдыха, спорта, развлечений и бытовых услуг

Дева

Сегодняшний день может сложиться неблагоприятно для Дев, привыкших всегда и во всем действовать самостоятельно. Ваши инициативы могут не найти поддержки и столкнутся с торможением. Звезды советуют вам пересмотреть прежние принципы и подходы к работе и попытаться усовершенствовать методы. Постарайтесь творчески и по-новому подойти к своим традиционным обязанностям.

Весы

У Весов с утра могут возникнуть проблемы с доступом к нужной информации. Могут выйти из строя Интернет, средства связи и коммуникации. Также опасайтесь вступать в контакт с незнакомыми и сомнительными людьми, поскольку возрастает вероятность стать жертвой обмана. Вместе с тем это очень хорошее время для обмена валюты и устроения массовых развлекательных мероприятий.

Скорпион

У Скорпионов этот день может сложиться успешно в том случае, если вы будете активно идти на деловые контакты. Работа с информацией и наработка и укрепление деловых связей - вот где ваше наиболее удачное направление. Учащиеся, занимающиеся повышением профессионального уровня, смогут легко овладеть теми знаниями, которые прежде вам не удавалось усвоить из-за их высокой сложности.

Стрелец

Этот день может сложиться неблагоприятно для карьерных устремлений Стрельцов. Звезды не советуют вам предпринимать какие-либо инициативы для повышения своего профессионального престижа. От контактов с вышестоящим руководством лучше уклоняться по мере возможности. А вот для работы с информацией и коротких поездок этот день подходит великолепно. Успешно идет торговля.

Козерог

С утра звезды не советуют Козерогам отправляться в дальние поездки. Также нежелательно в это время заниматься урегулированием юридических вопросов и проблем повышения профессионального уровня в вузе. Не рекомендуется заключать договоры с дизайнерскими студиями на изготовление сайта. Однако во второй половине дня ситуация значительно улучшится. Возможно, это будет связано с приятной новостью.

Водолей

С утра у Водолеев чаще обычного может ломаться техника, средства связи и транспорта. Привычный размеренный ритм работы может быть нарушен неожиданно возникшими осложнениями. Серьезные сбои могут произойти в банковском секторе экономики, при проведении финансовых операций по безналичному расчету. Вместе с тем этот день располагает к успешной работе в составе коллектива.

Рыбы

В первой половине дня звезды советуют Рыбам воздержаться от переговоров о партнерском сотрудничестве и не подписывать важных документов. Возможны осложнения отношений в деловом партнерстве. Дело в том, что могут обнаружиться расхождения в целях и приоритетах вашей совместной деятельности. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

