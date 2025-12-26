Ждем перемены в работе и бизнесе — финансовый гороскоп на 27 декабря

Сегодня на работе будет непросто, но интересно.

Наш гороскоп поможет спокойно сориентироваться в настроениях и событиях.

Овен

Этот день может потребовать от Овнов высокой концентрации на вопросах карьеры и планирования. Возможно, для кого-то из руководящих работников это будет знаковый день, указывающий на завершение одного этапа работы и начало чего-то нового. Звезды советуют отойти от текучки, абстрагироваться и творчески посмотреть на свой бизнес. Приветствуются новые подходы, обмен мнениями.

Телец

У Тельцов может сложиться очень ответственный день для деловой активности. У вас могут появиться неплохие шансы для продвижения вверх по карьерной лестнице. Однако многое зависит от того, насколько тонкую и дипломатичную тактику вы будете проводить при общении с вышестоящим руководством. Кроме того, этот день может принести завершение некоего этапа в партнерском сотрудничестве.

Близнецы

Близнецов этот день может заставить беспокоиться. Не исключены разного рода острые неожиданные ситуации форс-мажорного свойства. Не рекомендуется открывать банковские счета и переводить деньги за границу. Депозитные вклады сегодня лучше не трогать. В целом, чем меньше вы будете суетиться, и совершать финансовые операции, тем лучше будет для сохранности ваших сбережений.

Рак

Раки сегодня могут отчетливо осознать, насколько важную роль в их бизнесе играют деловые партнерские связи. Прежде всего, от того, насколько они гармоничны, зависит и поступление финансов на ваши банковские счета. Если вы ведете переговоры и пришло время подписания договора, то сделайте это в первой половине дня. В конце рабочего дня ситуация в делах может быть связана с осложнениями.

Лев

У Львов этот день может сложиться весьма неоднозначно. Выполнение повседневных дел может быть осложнено плохим самочувствием и ослаблением энергетического потенциала. Тем не менее, сегодня нельзя откладывать дела в долгий ящик. Старайтесь выполнить их сразу и как можно скорее. Во второй половине дня положение в делах может ухудшиться. У бизнесменов могут осложниться отношения с подчиненными.

Дева

У Дев сегодня может усилиться тяга к финансовым авантюрам. Спекулятивный бизнес может манить вас якобы баснословными доходами. В первой половине дня возможно вам удастся совершить выгодную сделку, а вот во второй половине дня ситуация может поменяться на прямо противоположную. Одной из причин может стать ссора с коллегами по трудовому коллективу

Весы

В этот день звезды советуют Весам заняться подведением итогов своей работы. Очень важно закончить те дела, которые были близки к завершению. Можно подготавливать и сдавать отчетную документацию. Ваш бюджет может нуждаться в дополнительном анализе и оценке. Также много хлопот у вас может быть связано с недвижимостью, необходимостью что-то переделывать и подготавливать. Не откладывайте дела в долгий ящик.

Скорпион

Успех всего дня для Скорпионов может быть связан с умением правильно распорядиться поступающей информацией и имеющимися деловыми связями. Концентрация на этих вопросах потребует от вас предельной гибкости в реагировании на меняющуюся конъюнктуру. Многое будет решено в результате поездки или прямого контакта. Постарайтесь не увязнуть в разговорах, не имеющих прямого отношения к делу.

Стрелец

Излишнее стремление Стрельцов непременно увеличить уровень доходов может привести к обратному результату. Не исключено что ваши расходные статьи бюджета существенно превзойдут ваши доходы. Между тем, если вы сделаете инвестиции в развитие бизнеса в первой половине дня, то это будет хорошее решение, которое оправдаться в дальнейшем. А вот в конце дня ситуация может ухудшиться.

Козерог

Этот день может стать поворотным для деловой активности Козерогов. Звезды ждут от вас принятия энергичных и волевых решений. Инициатива в делах полностью принадлежит только вам, и вы можете действовать самостоятельно, без оглядки на иные мнения. Индивидуальные предприниматели и те, кто привык решать дела, опираясь на собственные силы, почувствуют себя великолепно.

Водолей

Не лучший день может сложиться для деловой активности Водолеев. Дело в том, что вы можете почувствовать ограничения в своей деятельности. Это могут быть как внешние ограничения со стороны конкретных лиц, мешающих вам в делах, так и внутренние страхи и сомнения в целесообразности тех или иных действий. Звезды не советуют вам придавать значение всяким приметам и доверять интуиции.

Рыбы

У Рыб этот день может привести к кардинальным переменам в бизнесе. Звезды советуют в первой половине дня подводить итоги, тщательно их анализировать и сразу строить планы на будущее. То, что вы запланируете в это время, имеет большие шансы для реализации в дальнейшем. Работники гостиниц, санаториев, ресторанов, а также те, кто выполняет частные заказы, сумеют повысить свои доходы.

