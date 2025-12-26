ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Ждем перемены в работе и бизнесе — финансовый гороскоп на 27 декабря

26 декабря 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня на работе будет непросто, но интересно.

Ждем перемены в работе и бизнесе — финансовый гороскоп на 27 декабря
Фото: freepik

Наш гороскоп поможет спокойно сориентироваться в настроениях и событиях.

Овен

Этот день может потребовать от Овнов высокой концентрации на вопросах карьеры и планирования. Возможно, для кого-то из руководящих работников это будет знаковый день, указывающий на завершение одного этапа работы и начало чего-то нового. Звезды советуют отойти от текучки, абстрагироваться и творчески посмотреть на свой бизнес. Приветствуются новые подходы, обмен мнениями.

Телец

У Тельцов может сложиться очень ответственный день для деловой активности. У вас могут появиться неплохие шансы для продвижения вверх по карьерной лестнице. Однако многое зависит от того, насколько тонкую и дипломатичную тактику вы будете проводить при общении с вышестоящим руководством. Кроме того, этот день может принести завершение некоего этапа в партнерском сотрудничестве.

Близнецы

Близнецов этот день может заставить беспокоиться. Не исключены разного рода острые неожиданные ситуации форс-мажорного свойства. Не рекомендуется открывать банковские счета и переводить деньги за границу. Депозитные вклады сегодня лучше не трогать. В целом, чем меньше вы будете суетиться, и совершать финансовые операции, тем лучше будет для сохранности ваших сбережений.

Рак

Раки сегодня могут отчетливо осознать, насколько важную роль в их бизнесе играют деловые партнерские связи. Прежде всего, от того, насколько они гармоничны, зависит и поступление финансов на ваши банковские счета. Если вы ведете переговоры и пришло время подписания договора, то сделайте это в первой половине дня. В конце рабочего дня ситуация в делах может быть связана с осложнениями.

Лев

У Львов этот день может сложиться весьма неоднозначно. Выполнение повседневных дел может быть осложнено плохим самочувствием и ослаблением энергетического потенциала. Тем не менее, сегодня нельзя откладывать дела в долгий ящик. Старайтесь выполнить их сразу и как можно скорее. Во второй половине дня положение в делах может ухудшиться. У бизнесменов могут осложниться отношения с подчиненными.

Дева

У Дев сегодня может усилиться тяга к финансовым авантюрам. Спекулятивный бизнес может манить вас якобы баснословными доходами. В первой половине дня возможно вам удастся совершить выгодную сделку, а вот во второй половине дня ситуация может поменяться на прямо противоположную. Одной из причин может стать ссора с коллегами по трудовому коллективу

Весы

В этот день звезды советуют Весам заняться подведением итогов своей работы. Очень важно закончить те дела, которые были близки к завершению. Можно подготавливать и сдавать отчетную документацию. Ваш бюджет может нуждаться в дополнительном анализе и оценке. Также много хлопот у вас может быть связано с недвижимостью, необходимостью что-то переделывать и подготавливать. Не откладывайте дела в долгий ящик.

Скорпион

Успех всего дня для Скорпионов может быть связан с умением правильно распорядиться поступающей информацией и имеющимися деловыми связями. Концентрация на этих вопросах потребует от вас предельной гибкости в реагировании на меняющуюся конъюнктуру. Многое будет решено в результате поездки или прямого контакта. Постарайтесь не увязнуть в разговорах, не имеющих прямого отношения к делу.

Стрелец

Излишнее стремление Стрельцов непременно увеличить уровень доходов может привести к обратному результату. Не исключено что ваши расходные статьи бюджета существенно превзойдут ваши доходы. Между тем, если вы сделаете инвестиции в развитие бизнеса в первой половине дня, то это будет хорошее решение, которое оправдаться в дальнейшем. А вот в конце дня ситуация может ухудшиться.

Козерог

Этот день может стать поворотным для деловой активности Козерогов. Звезды ждут от вас принятия энергичных и волевых решений. Инициатива в делах полностью принадлежит только вам, и вы можете действовать самостоятельно, без оглядки на иные мнения. Индивидуальные предприниматели и те, кто привык решать дела, опираясь на собственные силы, почувствуют себя великолепно.

Водолей

Не лучший день может сложиться для деловой активности Водолеев. Дело в том, что вы можете почувствовать ограничения в своей деятельности. Это могут быть как внешние ограничения со стороны конкретных лиц, мешающих вам в делах, так и внутренние страхи и сомнения в целесообразности тех или иных действий. Звезды не советуют вам придавать значение всяким приметам и доверять интуиции.

Рыбы

У Рыб этот день может привести к кардинальным переменам в бизнесе. Звезды советуют в первой половине дня подводить итоги, тщательно их анализировать и сразу строить планы на будущее. То, что вы запланируете в это время, имеет большие шансы для реализации в дальнейшем. Работники гостиниц, санаториев, ресторанов, а также те, кто выполняет частные заказы, сумеют повысить свои доходы.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиЛюбовный гороскоп на 27 декабря 2025 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 27 декабря 2025 годаГороскоп на 27 декабря 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 27 декабря: сохраняйте спокойствие, дальше будет проще
Гороскоп на 27 декабря: сохраняйте спокойствие, дальше будет проще
Гороскопы
Из крайности будем бросаться в крайность — любовный гороскоп на 27 декабря
Из крайности будем бросаться в крайность — любовный гороскоп на 27 декабря
Политика конфиденциальностиУсловия использования