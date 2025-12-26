Из крайности будем бросаться в крайность — любовный гороскоп на 27 декабря

Сегодня отношения будут нас тяготить.

В нашем гороскопе собраны подсказки для принятия решений и аккуратные ориентиры для общения и личных планов.

Овен

Для Овнов этот день может начаться с нерешительности, неполной ясности или вынужденного ожидания, но потом их настроение резко изменится. Многие Овны ради любви станут смелее или настойчивее. Возможна вспышка страсти, ревности или бурной предприимчивости, склонность идти к цели кратчайшим путем.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам не стоит надеяться на спокойствие. Вторая половина дня заставит их быстрее реагировать на вызовы момента и действовать не по плану, а по обстоятельствам. Если партнеры подстроятся под этот ритм вместе, приключения дополнительно их сплотят и внесут в их отношения «искру».

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов ждет резкий эмоциональный перепад. Утром возможны сомнения, дистанция и холод, а к вечеру могут критично накалиться страсти. Возрастет уровень смелости и нетерпения. Возможна отчаянная попытка совершить квантовый скачок вместо последовательного прохождения всех этапов.

Рак

Сегодня личные отношения Раков могут пройти через испытание, ссору, кризис или иной рубеж. Возможны острые эмоциональные реакции, неделикатные и даже агрессивные поступки. Не лучшее время для инициативы и начала романа: непростая ситуация грозит задеть самолюбие и добавить болезненных противоречий.

Лев

Сегодня Львам не стоит паниковать, если с любимым человеком у них вдруг случится ссора на романтической или житейской почве. Она будет подобна урагану, который бушует громко, но недолго, и в чем-то служит хорошую службу. Возможно, в будущем предстоит вспоминать роковые страсти этого дня с улыбкой.

Дева

События этого дня могут обернуться для влюбленных Дев коротким, но ярким событием, близким по уровню напряженности к стрессу. Возможен кризис, рискованный шаг, непреодолимый импульс страсти или радикального ускорения сюжета. Все пройдет благополучно, но впредь таких маневров лучше не повторять.

Весы

Этот день добавит любовным отношениям Весов динамики, но попутно способен заострить старые противоречия или создать новые. Не исключено, что провокатором ссоры или проблемы станет импульсивное поведение партнера. Желательно побыстрее сгладить причину напряженности, иначе отношениям грозит кризис.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что ситуации этого дня подразумевают в делах сердечных смелость, расторопность и быструю реакцию. Если любимый человек просит о помощи, стоит как можно скорее ее оказать, а если были заявлены какие-то собственные инициативы, не стоит тянуть с их осуществлением.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов этот день может начаться с отзвука вчерашних событий, которые не добавляли им удачливости, бодрости и уверенности в себе. Но уже в середине дня они станут более энергичными, предприимчивыми, готовыми к жертве или риску. Любая задача в делах сердечных покажется им решаемой.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит помнить, что этот день может сделать их более страстными, возбудимыми и уязвимыми. Под влиянием обстановки или своих желаний они способны стать импульсивными, несдержанными, ревнивыми и нетерпеливыми, пойти напролом к своей личной цели вопреки всем существующим рискам.

Водолей

В напряженной атмосфере этого дня Водолеям и их любимым не будет скучно, но гармония любви может подвергаться какими-то испытаниям, чаще внешними событиями. Под влиянием обстановки не исключены напряженные моменты, возможны короткие споры и ссоры. Вероятно, не сложится приятный спокойный разговор.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит поддаваться импульсу и бросаться в личной жизни из одной крайности в другую. Если вчерашние события или утро внушили пессимизм, стоит осторожнее выбирать методы изменения ситуации, поскольку они могут оказаться чересчур радикальными и затратными.

